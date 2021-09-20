Исхудавшая после месяца комы МакSим показала изменившуюся фигуру на фото

Певица МакSим опубликовала на своей странице в Instagram новые фото, продемонстрировав свою шокирующую худобу. Как известно, около месяца артистка провела в медикаментозной коме и подключенной к аппарату ИВЛ. За это время она сильно потеряла в весе, а впоследствии буквально заново училась ходить на ослабших ногах. Сейчас, как рассказывала в интервью Ксении Собчак сама исполнительница, постепенно возвращается к прежней форме, а в теле ее насчитывается около 43 килограммов.

На свежих снимках Марина Максимова (Настоящее имя певицы. — Прим. ред.) запечатлена во время прогулки по зеленому скверу. На звезде белоснежные брюки и легкая ветровка того же цвета. Неизменно рыжие волосы певицы блестят под лучами солнца, а на губах — улыбка. Фанаты сравнили МакSим с ангелом, ведь даже после тяжелой болезни, забравшей все силы, она выглядит ухоженной и жизнерадостной. А худоба — дело поправимое, уверены поклонники.

«Как же ты исхудала!»

«Кушать, кушать и набираться сил!»

«Как приятно видеть вас такой светлой и яркой, скорейшего полного восстановления!»

«Как хорошо, что вы поправились! Похудели немножко, но, слава богу, живы и здоровы!» — пишут под постом комментаторы.

Instagram @maksimartist

МакSим впервые почувствовала себя плохо 12 июня после концерта. Вскоре стало известно о ее госпитализации. Певица рассказала подписчикам, что попала в больницу с пневмонией, однако все тесты на COVID-19 оказались отрицательными. Состояние артистки стало стремительно ухудшаться, и 19 июня врачи ввели Максимову в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

3 августа исполнительница пробудилась от медикаментозного сна. Спустя всего несколько дней после этого она опубликовала первый пост в соцсетях. Когда смогла дышать без сбоев самостоятельно, медики позволили продолжить восстановительную терапию в домашних условиях. В первом большом интервью после возвращения к жизни МакSим рассказала Ксении Собчак, что ее сердце дважды останавливалось за месяц без сознания, что могло привести к смерти.

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