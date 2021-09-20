Исхудавшая после месяца комы МакSим показала изменившуюся фигуру на фото

|
Оксана Тарасова
1 982

Сейчас певица весит, по ее словам, около 43 килограммов, но, что радует поклонников, быстро набирает вес и приходит в привычную форму.

Фото, видео: Instagram @maksimartist

Певица МакSим опубликовала на своей странице в Instagram новые фото, продемонстрировав свою шокирующую худобу. Как известно, около месяца артистка провела в медикаментозной коме и подключенной к аппарату ИВЛ. За это время она сильно потеряла в весе, а впоследствии буквально заново училась ходить на ослабших ногах. Сейчас, как рассказывала в интервью Ксении Собчак сама исполнительница, постепенно возвращается к прежней форме, а в теле ее насчитывается около 43 килограммов.

На свежих снимках Марина Максимова (Настоящее имя певицы. — Прим. ред.) запечатлена во время прогулки по зеленому скверу. На звезде белоснежные брюки и легкая ветровка того же цвета. Неизменно рыжие волосы певицы блестят под лучами солнца, а на губах — улыбка. Фанаты сравнили МакSим с ангелом, ведь даже после тяжелой болезни, забравшей все силы, она выглядит ухоженной и жизнерадостной. А худоба — дело поправимое, уверены поклонники.

«Как же ты исхудала!»

«Кушать, кушать и набираться сил!»

«Как приятно видеть вас такой светлой и яркой, скорейшего полного восстановления!»

«Как хорошо, что вы поправились! Похудели немножко, но, слава богу, живы и здоровы!» — пишут под постом комментаторы.

Instagram @maksimartist

МакSим впервые почувствовала себя плохо 12 июня после концерта. Вскоре стало известно о ее госпитализации. Певица рассказала подписчикам, что попала в больницу с пневмонией, однако все тесты на COVID-19 оказались отрицательными. Состояние артистки стало стремительно ухудшаться, и 19 июня врачи ввели Максимову в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

3 августа исполнительница пробудилась от медикаментозного сна. Спустя всего несколько дней после этого она опубликовала первый пост в соцсетях. Когда смогла дышать без сбоев самостоятельно, медики позволили продолжить восстановительную терапию в домашних условиях. В первом большом интервью после возвращения к жизни МакSим рассказала Ксении Собчак, что ее сердце дважды останавливалось за месяц без сознания, что могло привести к смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о других звездах, переживших кому.

+7° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
73.33
0.77 85.88
0.42
ТОП-5 знаков зодиака, на которых влияет полнолуние

Последние новости

18:52
Захарова прокомментировала недоверие ЕС к российским выборам в Госдуму
18:42
Композитор Дунаевский назвал рэпера Моргенштерна «фриком»
18:31
Фото недели: «Большой шлем» у Медведева, ворона-Кардашьян и возвращение Роналду
18:28
Видео из квартиры устроившего стрельбу в университете Перми
18:23
В России запретили разводить куриц на садовых участках
18:18
В Лос-Анджелесе подвели итоги премии «Эмми»

Сейчас читают

Суд отправил на досмотр решение суда по УДО фотографа-убийцы Дмитрия Лошагина
Несостоявшаяся жена Шаляпина назвала его «больным мальчиком с женской психикой»
Врач-кардиолог из США порекомендовал забыть помидоры, как страшный сон
Стала известна причина трупного запаха из квартиры покойного актера Марьянова

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака