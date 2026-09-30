Импорта нет: дефицит облепихи ожидается в России

Дефицит облепихи ожидается в России

В России ожидается дефицит облепихи. Об этом сообщило издание URA.RU со ссылкой на руководителя проекта, направленного на развитие ягодной отрасли страны, Ирину Козий.

Она отметила, что объем собранной осенью облепихи эксперты смогут оценить лишь к весне 2027 года. Однако уже сейчас есть основания говорить о возможном дефиците. В том числе и потому, что она собирается вручную с колючих кустов. К тому же ягода легко повреждается.

«Это связано с отсутствием рабочих рук, которые собирают облепиху. Делать это очень сложно. В основном она произрастает в Сибири, преимущественно на Алтае, немножко в Новосибирской области. За границей она выращивается в Китае, в странах Балтики, в Греции. Но импортных поставок практически нет. Это такая наша достаточно эндемичная ягода», — уточнила эксперт.

Она также добавила, что облепиха традиционно была нашим экспортным товаром. Но сложность сбора, санкции и ряд других факторов ограничили ее продажу за пределами России. На нашем рынке эта ягода представлена преимущественно отечественными производителями и в замороженном виде. Несмотря на высокую питательную ценность и растущий интерес потребителей, облепиха остается нишевым продуктом. Основной спрос формируют те, кто использует ее для приготовления напитков и домашних заготовок.

В сезон, с конца августа до первых заморозков, можно найти и свежую ягоду на рынках и продуктовых ярмарках. Стоимость свежего продукта начинается от 245 рублей за килограмм.

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