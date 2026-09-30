Блогер Масленников задолжал 12 копеек Социальному фонду РФ 

У российского блогера Дмитрия Масленникова обнаружили задолженность перед Социальным фондом России в размере 12 копеек. Об этом стало известно из материалов дела, с которыми ознакомился 5-tv.ru.

Истцом по спору выступает отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве. Дата судебного заседания по делу пока не назначена.

Ранее Масленников уже становился участником разбирательства, связанного с финансовыми обязательствами. В сентябре 2025 года у блогера выявили налоговую задолженность более чем на два миллиона рублей. Позже эта сумма была полностью погашена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Navai задолжал коммунальной компании более 72 тысяч рублей. Согласно документам, задолженность исполнителя перед «Одинцовской теплосетью» связана с оплатой газа, отопления и электроэнергии.

Компания обратилась в суд с требованием взыскать указанную сумму. Заявление было удовлетворено, после чего в отношении артиста открыли исполнительное производство. Взыскание задолженности началось 1 сентября.

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