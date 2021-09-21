Нейрохирург рассказал, когда доброкачественная опухоль может стать смертельной

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Надежда Квашенко
Эксклюзив 1 119

Коварное заболевание требует пристального внимания. Даже если кажется, что все страшное осталось позади.

Фото, видео: depositphotos / Cancerus; Вконтакте @id8849048

Доброкачественная опухоль головного мозга может стать смертельной — в каких случаях это происходит, 5-tv.ru рассказал нейрохирург, кандидат медицинских наук Павел Трушин.

Как известно, опухоль головного мозга — недуг коварный и очень опасный. Симптоматика редко проявляется на ранних стадиях, и не всегда болезнь удается успешно излечить. При этом даже в случае подтверждения доброкачественного характера новообразования, пациент все равно должен тщательно следить за своим здоровьем.

Как рассказал Павел Трушин, медицине известны случаи, когда выявленная доброкачественная опухоль перерастала в смертельно опасное, а порой и неизлечимое заболевание.

«Степень злокачественности опухоли определяется после операции, на основе гистологического заключения. Существует вероятность перехода из доброкачественного образования в злокачественное. Особенно характерно для глиальных опухолей головного мозга. Это происходит, но не часто», — отметил Трушин.

По словам доктора, выделяют три вида опухолей головного мозга. Первые — так называемые менингиомы, которые растут из оболочек мозга. Вторые — опухоли, возникающие в результате метастаз рака легкого, почек, молочной железы. Третьи — глиальные опухоли, которые растут непосредственно из клеток мозга.

Классифицируют степень злокачественности новообразований так называемыми грейдами. В зависимости от метастатической структуры, медики могут сделать вывод о том, насколько обнаруженная опухоль опасна.

По словам нейрохирурга, основным методом лечения на сегодняшний день является оперативное вмешательство. После этого врачи обычно назначают лучевую и химиотерапию. Наиболее оптимальная тактика борьбы с заболеванием определяется, исходя из того, является опухоль злокачественной или доброкачественной.

Как известно, рак мозга стал причиной раннего ухода многих знаменитостей — Жанны Фриске, Дмитрия Хворостовского, Михаила Задорнова. С опасным недугом также борется популярный телеведущий Борис Корчевников. Шесть лет назад у него обнаружили опухоль редкого типа. После операции, в ходе которой врачи провели трепанацию черепа и взяли гистологический анализ образования, стало ясно, что опухоль доброкачественная.

Однако это заболевание известно своей непредсказуемостью и теперь телеведущий Борис Корчевников должен каждые полгода проходить медицинские обследования, чтобы исключить возникновение рецидивов и развития онкологии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские врачи провели уникальную операцию пациентке с опухолью мозга.

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