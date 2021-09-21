Пригожин перенес сложную операцию: «После СОVID стало хуже»

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Виктория Андреева
Эксклюзив 2 323

Знаменитый продюсер рассказал о проблемах со здоровьем и объяснил, почему по дому стал перемещаться в темных очках.

Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif; 5-tv.ru

Иосиф Пригожин перенес серьезную операцию на глазах. Бизнесмен не решался рассказать об этом публике, но тайну раскрыла его супруга-певица Валерия, опубликовав видео с мужем в очках в Instagram. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru знаменитый продюсер рассказал, зачем пошел к врачу и как чувствует себя сегодня.

По словам Пригожина, все произошло четыре дня назад. У бизнесмена нет врожденных проблем со зрением, однако с возрастом левый глаз все-таки стал подводить. Иосиф Игоревич давно хотел обратиться к врачу, но времени постоянно не хватало — работа. Он отважился на процедуру только после перенесенного COVID. Выяснилось, что инфекция негативно сказалась на зрении.

«Все слава богу! Доктор Куренков — гениальный врач! Я доволен. Мне надо было сделать глаз давно уже. Просто не было времени. Я еще восстанавливаюсь, только сделал. Еще недели не прошло. Прекрасные ощущения, все отлично!» — сказал Пригожин.

По дому пока он ходит в очках. Говорит, яркий свет немного режет глаза. Впрочем, даже после операции музыкальный продюсер не отлынивает от рутинных дел. Вот, например, среди ночи стал пылесосить. Валерия мужа похвалила.

Instagram @valeriya

Иосиф Пригожин рассказал, что вместе с ним на операционный стол легли и дети, и мама. Семейный доктор поправил зрение знаменитостям. Теперь они точно не будут нуждаться ни в очках, ни в линзах.

«Мы так, подремонтировались немножко!» — пошутил бизнесмен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин чудом выжил после коронавируса. Он заразился, когда отдыхал в ОАЭ. Местные врачи днем и ночью дежурили возле его кровати, пытаясь стабилизировать состояние и нормализовать дыхание. Певица Валерия боялась летального исхода. Но к счастью, все обошлось.

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