Слегший с психозом актер из «Последнего янычара» мог изменять жене с Муцениеце

Брак актрисы и певицы Галины Безрук трещит по швам. Сначала 33-летняя дива заявила, что актер Артем Алексеев избивал ее и всячески издевался над малолетней дочерью, находясь в состоянии алкогольного опьянения. А теперь раскрыла и другие детали семейных проблем: она сообщила, что супруг последние несколько лет изменял ей с очень известной актрисой.

Признание

Галина опубликовала пост в соцсети, который многих шокировал. Актриса заметила, что в ее отношениях с Алексеевым не все было гладко, но она старалась быть хорошей женой. Заботилась о его моральном облике, в частности. Безрук все прощала супругу… пока не получила удар ногой в живот и не нашла его интимную переписку в телефоне.

«Мой „любящий“ муж получает отнюдь не дружескую поддержку у своей старой знакомой, которая недавно была в похожей ситуации и на всю страну произносила громкие заявления о женской чести и честности. О том, как низко заводить романы с женатыми мужчинами. Страна ей верила, сочувствовала, публично „порола“ ее нерадивого супруга. Какое тотальное лицемерие! Как низко!» — написала Галина.

Подписчики поддерживали актрису, как могли. Но вместе с тем мысленно «искали» разлучницу.

Instagram @galina_bezruk

Виновата Агата?

Как ни странно, большинство фанатов Безрук, ознакомившись с «досье», тут же подумали о звезде сериала «Закрытая школа» Агате Муцениеце. Она не так давно со скандалом разошлась с актером Павлом Прилучным, говорила о чести и достоинстве. Она же является «старой подругой» Артема Алексеева. Он — ее университетская любовь.

Незадолго до официального расторжения брака Агата объявила о том, что сыграет в спектакле «Рядовые» вместе с Артемом. Постановка непростая: о любви и ненависти, дружбе и предательстве во времена Великой Отечественной войны. Многие предполагали, что звезда согласилась на роль только из-за старого ухажера, ведь с мужем были серьезные проблемы.

«Интересно, почему ж эта знакомая 11 лет назад от Артема убежала к Прилучному, а теперь решила вспомнить о былом? Вот девка жжет!»

«Как лицемерила на всю страну!»

«Агата, ты ли это? Должно быть стыдно!»

«А еще в „невинную“ играла», — обсуждали трагедию в семье Галины юзеры.

Instagram @agataagata

Впрочем, сама актриса не дала конкретного комментария на этот счет. Вероятно, как и в ситуации с мужем, просто не хочет порочить имя знаменитого человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужа Галины Безрук госпитализировали с психозом. По утверждениям актрисы, Артем Алексеев избил ее, будучи невменяемым, а затем ушел в запой.