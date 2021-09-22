🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 сентября, растущая Луна в знаке Овна будет благоприятствовать тем, кто настроен на искреннее общение с родственниками, коллегами и любимыми. Наладьте отношения с окружающими, уделите внимание своему дому и вспомните о планах. Тогда вам обеспечен успех.

♈ Овен

Вы достигли важного момента в своей жизни, Овны. Перекрестка, если хотите. У вас есть возможность продолжать двигаться в том же направлении или выбрать новый, но менее проторенный путь. При принятии решения руководствуйтесь верой в лучшее будущее, а не страхом. Знайте, что неизвестное - это не то, чего вам нужно бояться. Вселенная поддержит вас, несмотря ни на что.

Космический совет: вам нужно принять решение о том, куда двигаться дальше.

♉ Телец

В жизни бывают моменты, когда мы должны сдерживать себя, чтобы лучше вписаться в коллектив. Но сейчас не такое время в вашей жизни, Тельцы. Вы находитесь на том этапе, когда полностью понимаете и принимаете свою силу, и не боитесь проявить свое подлинное "я". Ваша непоколебимая вера в себя и свои силы - это не то, что готовы принять все окружающие. Это нормально, не тратьте время на то, чтобы всех переубедить.

Космический совет: поверьте в себя, у вас все получится.

♊ Близнецы

Как раз в тот момент, когда вы думали, что вам лучше отказаться от всей этой личной жизни и отношений, Вселенная решила все исправить. Для вас наступает особое время любви и романтики, Близнецы. Если вы одиноки, то скоро можете встретить того самого человека. Если же уже нашли свою половинку, то почувствуете желание поскорее возвращаться домой. Кстати, если вы подумываете о ремонте или смене жилья, то сейчас самое время.

Космический совет: вас ждут любовь и романтика.

♋ Рак

Несколько последних дней принесли с собой неприятные открытия. Вы можете попытаться их проигнорировать, но тогда ваши отношения перестанут быть тем, чего вы хотели. Пришло время постоять за себя и запретить нарушать ваши личные границы. Да, это может привести к потрясениям, но лучше так, чем по-старому.

Космический совет: перестаньте довольствоваться неидеальными отношениями.

♌ Лев

Вы вступаете на путь нового цикла. Он потребует от вас сил и упрямства, которыми вы обладаете в достаточной мере. У вас есть еще три месяца, чтобы достичь того, к чему вы стремились в этом году. Да, вы столкнетесь с проблемами. Но помните, что путь к успеху вымощен неудачами. Сила воли и поддержка близкого человека помогут вам победить их. Доверьтесь своему партнеру, он вас не подведет.

Космический совет: настройтесь на достижение цели и не отвергайте помощь любимого.