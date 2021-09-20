Тонкий подход: раскрыт секрет счастливых взаимоотношений со знаками зодиака

Каждый знак зодиака имеет свои особенности, и к каждому из них требуется подобрать тонкий подход, чтобы выстроить счастливые и гармоничные отношения. Астролог дал детальные рекомендации по любовной совместимости знаков, учитывая которые можно прийти к компромиссу или, напротив, решить, что это не ваш человек и что не стоит тратить на него время и нервы.

Стихия огня: Овен, Лев, Стрелец

Как известно, с огнем шутки плохи. Такие люди как порох, они легко воспламеняются, поэтому, вступая с ними в отношения, запаситесь терпением. Они очень самодостаточны и ценят это. Их уважение можно заслужить, но для этого придется пустить в ход дипломатию: переубеждать огненные знаки нужно очень деликатно. В отношениях с ними нельзя показывать ни свою слабость, ни свою силу. Если встречаются два огненных знака, то они, скорее всего будут плохо совместимы: в конфликтах разгорающееся пламя потушить практически невозможно.

Овнов отличает упрямство и импульсивность, добавьте к этой смеси бешеную динамику, и вы получите взрывоопасный коктейль Молотова. Овнам не хотели бы решать все за двоих, но вынуждены делать это, потому что понимают, что любовь требует жертв и капитальных вложений. Для счастливых отношений с Овном просто дать ему возможность побыть лидером.

Стрельцы живут в ускоренном темпе, поэтому имейте хорошее физическое и психическое здоровье, готовьтесь к бессонным ночам. Со Стрельцами интересно путешествовать, при этом наверняка не избежать различных приключений. Если Стрельцы вдруг заскучают с вами, то не раздумывая разорвут с вами отношения.

Обычно о Львах думают как об эгоистичных и самовлюбленных личностях, но это не совсем так. На самом деле, они добры, заботливы и ласковы, но только до тех пор, пока вы не начнете давать им советы и указывать, что делать. В таком случае Львы могут стать невыносимыми и регулярно «покусывать» партнера за любое неосторожное движение, слово и даже интонацию. Если вы сумеете обходить острые моменты, Львы будут вас ценить и обожать.

Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог

С земными знаками легче всего найти общий язык. Но при этом они не потерпят обмана и ветрености, с ними лучше быть честными. Симпатию детей Земли нужно заслужить.

Девы иногда излишне сдержанны. С ними необходимо быть спокойными и даже умиротворенными: все для того, чтобы они не нервничали. У них есть не очень приятная особенность: они склонны копить обиды, а выливать все претензии разом. Чтобы предупредить такой исход, старайтесь почаще справляться об их самочувствии и интересуйтесь, все ли их устраивает.

Тельцам важно постоянно чувствовать поддержку и понимание второй половинки. Тельцы — неисправимые романтики, при этом в них сочетаются почти все достоинства увлекательных личностей. Чтобы построить с Тельцами крепкие отношения, ему надо чаще демонстрировать свои чувства и вовремя поддерживать в трудную минуту.

С Козерогами могут возникнуть проблемы: в силу их скрытности, понадобится время, чтобы они к вам привыкли и прониклись доверием. На это может уйти несколько месяцев, а то и лет. Угодить им непросто, поэтому в самом начале отношений не надейтесь на комплименты и нежные слова. Неразрушимой такую любовь способна сделать лишь максимальная открытость: от Козерогов ничего не скрыть, они сразу это почувствуют.

Стихия воздуха: Водолей, Близнецы, Весы

С воздушными знаками и просто, и сложно одновременно. Нужно быть готовым к тому, что они не будут менять себя ради мира и гармонии в отношениях. Придется принимать их такими, какие они есть: со всеми изъянами и неприятными привычками. Такие подводные камни лучше распознавать сразу, чтобы потом не пожалеть сильно. Если вы все же воспылали к одному из воздушных знаков, попробуйте подобрать к нему правильный ключик: так вы сгладите острые углы и сможете создать крепкую семью.

Секрет долгой любви с Близнецами — большое количество совместных занятий и хобби. Лучше, если и работать вы тоже будете вместе. При этом, чем меньше будет в вас различий, тем легче сложатся ваши отношения. Близнецы способны предать вас по единственной причине — когда им захочется чего-нибудь или кого-нибудь нового. Двойственность знака влияет на то, что в любимом человеке будут сочетаться одновременно спокойствие и характер демона, так и норовит иногда выйти наружу.

С Водолеями вести себя надо чуть иначе. С ними придется регулярно поддерживать интерес к себе. Выберите тактику, выдерживая дистанцию: попробуйте устраивать нечастые свидания, так чувства Водолея не станут обыденными, и он не заскучает. Другой момент — делайте сюрпризы, удивляя их и не давая им умереть от скуки. Придется стать очень интересной личностью, чтобы Водолей всегда был рад находиться рядом с вами.

Весы очаровываются силой, даже мощью характера партнера. Только не давайте слабину, иначе расставание неизбежно. Берите бразды правления в свои руки, и тогда в вашем всегда будет царить гармония.

Стихия воды: Рак, Скорпион, Рыбы

Главное качество водных знаков — великолепная способность приспосабливаться, но самим при этом не меняться. Если они обнаружат у вас неприятную черту характера, то смогут ее принять или немного скорректировать вас, но вот собственные изъяны они переделывать не станут. Если решили связать свою судьбу с водным знаком, будьте готовы стать более гибкими в психологическом плане.

Рыбы рождены для любви, они обожают чувствовать себя любимыми. Им необходимо быть в центре внимания, для этого они блистают либо яркой внешностью, либо неординарными талантами, а то и всем сразу. Дополните отношения с Рыбами утонченным изяществом, и тогда ваша рыбка никогда не уплывет к другому.

Раки — эстеты: им нравится, когда за ними красиво ухаживают. На это они отвечают взаимностью и могут оказаться очень даже приятными собеседниками и партнерами. Но в отношениях часто проступает их эгоизм, мотивы которого скрыты для общего понимания. Секрет счастья с Раками — не критиковать, это больно их ранит, а также предоставить им больше свободы.

Со Скорпионами придется пройти два периода: сначала — тяжелый, затем вы сможете вздохнуть с облегчением. Дело в том, что потребуется время на проверку ваших к нему чувств. Убедившись в вашей преданности и искренней любви, они немного расслабятся. Но бдительность все равно не стоит терять, запаситесь терпением и закаляйте свои нервы, они должны быть как сталь. Забудьте о том, чтобы что-то им указывать: на самом деле, забота — в их крови, и они разберутся сами, что лучше для ваших с ним отношений.

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