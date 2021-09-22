Не менее 30 человек устроили разборки со стрельбой на заправке в Евпатории

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Чтобы успокоить конфликтующих, полицейским пришлось провести спецоперацию под окнами жилых домов. У них изъяли восемь травматических пистолетов.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru

Жители Евпатории этой ночью проснулись от звуков стрельбы. Прямо под окнами жилых домов прошла настоящая спецоперация.

Сначала две компании решили выяснить отношения. На автозаправке собралось не меньше 30 человек. И видимо, договориться мирно им не удалось. В качестве аргумента участники разборки пустили в ход оружие.

«Это не новострой, а просто криминальный район. Ой, стреляют», — рассказала девушка, снимавшая конфликтующих из окна своего дома.

А затем вмешались полицейские. Все участники конфликта оказались на земле. У них изъяли восемь травматических пистолетов. О причинах стрельбы возмутители спокойствия теперь рассказывают в отделе.

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