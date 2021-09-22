Не менее 30 человек устроили разборки со стрельбой на заправке в Евпатории

Жители Евпатории этой ночью проснулись от звуков стрельбы. Прямо под окнами жилых домов прошла настоящая спецоперация.

Сначала две компании решили выяснить отношения. На автозаправке собралось не меньше 30 человек. И видимо, договориться мирно им не удалось. В качестве аргумента участники разборки пустили в ход оружие.

«Это не новострой, а просто криминальный район. Ой, стреляют», — рассказала девушка, снимавшая конфликтующих из окна своего дома.

А затем вмешались полицейские. Все участники конфликта оказались на земле. У них изъяли восемь травматических пистолетов. О причинах стрельбы возмутители спокойствия теперь рассказывают в отделе.