ЧП произошло в среду, 22 сентября. На борту, по предварительной информации, находятся шесть человек.

Самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском

Фото: ТАСС / Матыцин Валерий

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Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском

Самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой осведомленный источник. ЧП произошло в среду, 22 сентября. На борту, по предварительной информации, находятся шесть человек. Известно, что борт гражданский. С ним была потеряна связь в 38 километрах от столицы региона. Обстоятельства случившегося уточняются.

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