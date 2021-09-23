Появилось видео с места обнаружения обломков Ан-26 под Хабаровском
Об обнаружении исчезнувшего с радаров самолета рассказали в МЧС. Его нашли в лесном массиве благодаря разведке с воздуха. Вертолет в месте крушения сесть не может.
Фото, видео: РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места обнаружения обломков Ан-26 под Хабаровском. Об обнаружении исчезнувшего с радаров самолета рассказали в МЧС. Его нашли в лесном массиве благодаря разведке с воздуха.
«Вертолет Ми-8 МЧС России в ходе воздушной разведки обнаружил разбившийся самолет Ан-26 в районе сопки Медведево. Там деревья вокруг, вертолет там сесть не может, будет туда передислоцирована наземная группировка», — рассказала ранее 5-tv.ru сотрудник пресс-службы МЧС по Хабаровскому краю Наталья Шувалова.
Пропавший Ан-26 выполнял технический рейс. С радаров он исчез в 38 километрах от Хабаровска 22 сентября. На борту находились шесть членов экипажа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что МЧС опубликовало видео возобновившихся поисков самолета Ан-26, пропавшего под Хабаровском 22 сентября. Для операции направили вертолет Ми-8. На место происшествия также направила воздушное судно Росавиация. В лесу также продолжала искать Ан-26 наземная группировка спасателей.
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