Звезда «Сватов» Белых рассказал, почему не целовался с экранной женой

Актер Даниил Белых рассказал, почему не целовался со своей экранной женой Инной Королевой по сериалу «Сваты». По словам артиста, он боялся, что между ними может возникнуть нечто большее, чем дружба.

«Честно говоря, между нами такая искра проходит, потому что она в моем вкусе, и искра настолько была какая-то мощная, что… Ну это эротика», — поделился Белых в интервью Борису Корчевникову в шоу на телеканале «Россия 1».

Актер изобразил невинный поцелуй, дав понять, что у него с Королевой такой не получился бы, так как в их общении чувствовалась страсть.

Известно, что Даниил Белых не одинок — в 2013 году он женился на кастинг-директоре Анне Теленовой. Королева же в разводе, однако у нее есть трое детей от бывшего супруга-программиста.

Как писал 5-tv.ru, ранее актриса «Сватов» Татьяна Кравченко, исполнившая роль Валюхи, рассказала, почему не хочет выходить замуж.