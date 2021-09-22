Лариса Долина оказалась в центре скандала из-за четырех миллионов рублей

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Оксана Тарасова
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Неприятный инцидент с участием народной артистки РФ произошел на церемонии вручения премии Trend People Awards.

Фото, видео: globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @mddjemal

Певица Лариса Долина стала главной героиней скандала на церемонии вручения премии Trend People Awards. Если точнее, причиной неприятного инцидента стало драгоценное колье за четыре миллиона рублей, в котором она появилась на мероприятии.

На церемонию Долина пришла в образе, который сочинил для нее дизайнер Джемал Махмудов. На звезде российского джаза было черное платье с длинными рукавами и глухим черным воротом, а главным акцентом стало колье, усыпанное жемчугом и бриллиантами. Роскошное украшение было предоставлено ей известным ювелирным домом, с которым, очевидно, вышло недопонимание.

Instagram @mddjemal

По завершении праздника Долина с премией направилась к выходу, где ее встретил представитель бренда и потребовал тут же снять драгоценности. После неловкого инцидента артистка покидала торжество, ругаясь с кем-то по телефону. Махмудов предположил, что ювелиры рассчитывали на рекламу от знаменитости в обмен на выход в их украшении. Но, похоже, забыли предупредить об этом певицу.

«С какого перепугу они решили, что Долина будет их рекламировать бесплатно?» —цитирует Махмудова «Утро.ру».

Когда град звонков журналистов обрушился на дизайнера после конфуза, он отрезал: ни одного комментария на этот счет не даст! Только в своем посте упомянул, что виновниками скандала считает организаторов мероприятия, которые, по его словам, обещали разобраться в ситуации, исправить положение и помириться с Долиной.

Стоит отметить, в последнее время певица преобразилась, и это заметили все — от коллег до поклонников. Она похудела, обновила гардероб, полностью изменила образ. Ранее 5-tv.ru выяснял, как Ларисе Долиной удается поддерживать форму в 66 лет и почему она решила кардинально измениться.

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