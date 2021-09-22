Русская топ-модель показала подросшего сына от короля Малайзии

Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина вот уже несколько лет одна воспитывает сына ныне бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Девушке порой приходится нелегко, но она безмерно гордится своим Леоном. На днях звезда побаловала фанатов свежими кадрами с подросшим наследником.

Как отмечают юзеры, у мальчика фантастическая внешность: большие карие глаза, красивая улыбка и курносый носик. Он уже, как и мама, вовсю позирует перед камерой. Где-то смотрит исподлобья, где-то прищуривается, где-то внимательно изучает съемочную площадку.

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В описании к посту Воеводина рассказала, какого это — быть мамой маленького принца. Оказалось, до рождения Леона Оксана придерживалась самых разных стратегий воспитания. Она думала, что сможет контролировать каждый шаг и «лепить» из малыша, кого посчитает нужным. Но по факту ни одна экстравагантная идея не пригодилась.

«С рождением ребенка понимаешь, что все твои теории это полная ерунда. И воспитывать надо так, как тебе велит сердце! Воспитывать сердцем! Вкладывать! Не навязывать! Предлагать и пробовать. Вот что я четко уяснила», — поделилась с подписчиками топ-модель.

Фанаты со всего мира нахваливали Воеводину и ее наследника. Они сокрушались, что мальчик не может видеть родного папу, но отмечали, что мама у него — «космическая женщина», с которой точно не соскучишься.

Отношения Оксаны Воеводиной с ныне бывшим королем Малайзии Мухаммадом V длились недолго. Свадьба знаменитостей состоялась в ноябре 2018 года. При этом в апреле россиянка приняла ислам и стала зваться Риханой. Когда девушка была на четвертом месяце беременности, влиятельный правитель от нее отрекся. По некоторым данным, мужчина заподозрил, что будущий малыш ему неродной.

«Дни.ру» напоминают, что несмотря на всю абсурдность ситуации Воеводиной все же удалось добиться неких «алиментов» от бывшего мужа. Он якобы перевел на ее счет сумму, эквивалентную 736 миллионам рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксана Воеводина разбила элитный Porsche в ДТП на севере Москвы.