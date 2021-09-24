Бросивший мать своего ребенка Павел Табаков перестал скрывать новые отношения

Актер Павел Табаков впервые появился на публике со своей возлюбленной, ради которой, как предполагается, он бросил мать своей дочери Софью Синицину.

Как пишет сайт KP.RU, Павел появился со своей избранницей Ксенией Ермоленко на вечеринке в рамках фестиваля «Кинотавр» в Сочи. На мероприятии также присутствовала мама артиста Марина Зудина.

Журналисты заметили, что пара нисколько не стесняясь, открыто демонстрировала самые нежные чувства друг у другу. Влюбленные весь вечер целовались и не выпускали друг друга из объятий.

К слову, раньше Ксения Ермоленко работала PR-агентом с Софьей Синицыной и именно с ней связывают отказ Табакова жениться на матери своего ребенка.

Facebook @ksusha.radujnaya / Ксения Ермоленко

26-летний Табаков впервые стал отцом 5 августа 2020 года. Актриса Софья Синицына родила Павлу дочь, которую назвали Мией.

Экс-возлюбленные целый год скрывали факт рождения общего ребенка. Об этом стало известно, только когда малышку крестили в одной из столичных церквей.

Сам наследник знаменитого актера утверждает, что прекрасно чувствует себя в роли холостяка, но при этом принимает участие в жизни девочки и оплачивает ее матери квартиру на Патриарших прудах.

ВКонтакте / Софья Синицына

Ранее 5-tv.ru рассказал, что вдова Табакова впервые показала крошечную внучку, которая очень похожа на знаменитого дедушку.