Бросивший мать своего ребенка Павел Табаков перестал скрывать новые отношения

|
Надежда Квашенко
1 093

Актер, у которого растет внебрачная дочь, появился на вечеринке по случаю «Кинотавра» в обществе пиарщицы Ксении Ермоленко.

Бросивший мать своего ребенка Павел Табаков перестал скрывать новые отношения

Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Актер Павел Табаков впервые появился на публике со своей возлюбленной, ради которой, как предполагается, он бросил мать своей дочери Софью Синицину.

Как пишет сайт KP.RU, Павел появился со своей избранницей Ксенией Ермоленко на вечеринке в рамках фестиваля «Кинотавр» в Сочи. На мероприятии также присутствовала мама артиста Марина Зудина.

Журналисты заметили, что пара нисколько не стесняясь, открыто демонстрировала самые нежные чувства друг у другу. Влюбленные весь вечер целовались и не выпускали друг друга из объятий.

К слову, раньше Ксения Ермоленко работала PR-агентом с Софьей Синицыной и именно с ней связывают отказ Табакова жениться на матери своего ребенка.

Facebook @ksusha.radujnaya / Ксения Ермоленко

26-летний Табаков впервые стал отцом 5 августа 2020 года. Актриса Софья Синицына родила Павлу дочь, которую назвали Мией.

Экс-возлюбленные целый год скрывали факт рождения общего ребенка. Об этом стало известно, только когда малышку крестили в одной из столичных церквей.

Сам наследник знаменитого актера утверждает, что прекрасно чувствует себя в роли холостяка, но при этом принимает участие в жизни девочки и оплачивает ее матери квартиру на Патриарших прудах.

ВКонтакте / Софья Синицына

Ранее 5-tv.ru рассказал, что вдова Табакова впервые показала крошечную внучку, которая очень похожа на знаменитого дедушку.

+9° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
72.72
-0.16 85.20
-0.29
ТОП-5 прирожденных политиков по знаку зодиака

Последние новости

12:47
Расстрелявший людей в пермском вузе студент пришел в сознание
12:41
Инструмент мозга: как по почерку узнать, что ты псих
12:32
Зеленскому предрекли бегство в Россию из-за скандального закона
12:19
Полиция проверила информацию о готовящейся стрельбе в школе Балашихи
12:18
Засланец Незалежной: гражданин Узбекистана задержан на границе России
12:11
Бастрыкин призвал ограничить демонстрацию жестоких сцен на телевидении

Сейчас читают

Поддайтесь энергиям! Совет дня на пятницу, 24 сентября, по системе Бацзы
Саша Савельева показала фото с сыном, родившимся раньше срока
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака
Эдвард Бил о семье, карьере и новой жизни после суда

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака