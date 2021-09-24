Виторган рассказал, каким «магическим» словам научился у Собчак

Известный российский актер Максим Виторган иронично высказался в адрес своей бывшей жены — Ксении Собчак. Он рассказал, каким словам из сферы психологии и коучинга научился у нее.

На своей странице в Instagram телеведущая привела несколько десятков выражений, по которым можно понять, что с собеседником лучше «сворачивать разговор», так как он может оказаться обыкновенным аферистом.

«Пока он не продал вам „магический коучинг“ или шапочку из фольги. Не благодарите. Оплата по сердцу!» — посмеялась Собчак.

Среди выражений, которые привела в пример Собчак: «Я в принятии», «Мне откликается», «Я в моменте», «Я в ресурсе».

Instagram @xenia_sobchak

Виторган изучил список слов-маркеров и намекнул, что многие выражения его экс-супруга употребляла, когда они были вместе. По его словам, за самой Ксенией он не раз замечал подобные фразы.

«Ксюш, ну, положим, „Я вас услышал“ — это что-то чиновничье, но „До мурашек“? „Я на детоксе“? „Просто побудь с этим“? „Давай стремиться друг к другу“? „Отпусти это“? „Я в принятии“? Это все вошло в мой словарь вместе с тобой!» — подметил Виторган.

Артист возмутился: неужели ему Собчак «впаривала коучинг»?

Многие подписчики считают, что Ксения неправа. Они подметили, что все зависит от того, в каком контексте произносятся данные фразы.

«Ну все зависит от интонации. Я лично часто прикалываюсь, произнося подобные выражения. Пока магический коучинг никому не впариваю»;

«Как легко можно все опошлить с высоты своей колокольни»;

«Немного странно это слышать от такой умной женщины. Каждому же свое!» — высказались люди в комментариях.

Максим Виторган и Ксения Собчак были в браке около шести лет — у них есть общий наследник Платон. Оба принимают участие в его воспитании. Как писал 5-tv.ru, ранее Виторган намекнул на причину развода с женой.