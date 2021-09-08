Виторган намекнул на причину развода с Собчак: «Не может быть будущего с человеком»

Актер Максим Виторган впервые заговорил о причинах развода с телеведущей Ксений Собчак. Звезда фильма «День радио» опубликовал философский пост на своей страницы в Instagram. Поток своих мыслей он изложил в подписи к фотографии из парка скульптур Вигеланда в Осло.

«Мораль — не догма и она не существует вне контекста — она глубже и нюанснее. И еще. Как у вас не может быть будущего с человеком, если вам неприятен его запах или неприятно смотреть как он ест — так у вас не может быть будущего с человеком с которым у вас разные представления о морали. Мораль — нравственный закон внутри — обстоятельство непреодолимой силы. Мораль вещь очень интимная. Говорить о ней возможно очень тихо, вдумчиво и лишь с самыми близкими», — отметил Виторган.

Некоторые фолловеры артиста удивились, как настолько глубокий человек мог связать себя узами брака с известной блондинкой.

«Странно… Как человек с такими филосовскими суждениями мог жениться на Ксении Собчак?» — оставил комментарий один из интернет-пользователей.

Instagram @mvitorgan

Большую часть фолловеров Виторгана возмутил его снимок. Некоторым подписчикам не понравилось, что актер на фото изображен между ног одной из скульптур. Юзеры сетовали, что подобные изваяния нельзя считать творчеством.

«Не понимаю, дети смотрят на голые скульптуры в общественных местах. Неужели нельзя было слепить их в одежде?» — задалась вопросом одна из подписчиц.

«Вряд ли дама всерьез хотела надеть Давиду и Лаокоону труселя», — ответил другой юзер.

«Я не хочу, чтобы моя дочка видела такое и задавалась вопросом: почему они голые», — отстаивала свою точку зрения все та же женщина.

Максим Виторган и Ксения Собчак прожили вместе шесть лет. Пара поженилась в феврале 2013 года, в январе 2019-го они официально развелись. Актер и телеведущая воспитывают общего сына Платона. До брака с Собчак Виторган был женат дважды. Первая супруга актриса Виктория Верберг подарила ему дочь Полину и сына Даниила. Со второй женой маркетологом Натальей актер прожил в браке недолго, детей у них не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак показала подросшего сына от Виторгана с модной укладкой. Недавно телеведущая жаловалась на характер мальчика, который ведет себя точь-в-точь как ее мать.