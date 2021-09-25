Число ангела: какие комбинации цифр на часах и в датах исполняют желания

Многие слышали, что увидеть на часах комбинацию 11:11 — хороший знак. Но не многие знают, что это совпадение обладает и магической силой, способной исполнять желания! Об этом, а также о ритуалах, что помогают осуществить мечты, 5-tv.ru рассказала нумеролог Виолетта Романова.

Если у вас есть сокровенное желание, и вы готовы использовать все силы Вселенной для его претворения в жизнь, запоминайте: когда взгляд случайно падает на циферблат, показывающий 11:11, повезло — вы попали на «часы ангела». Смело загадывайте самое вожделенное!

«А еще „число ангела“ означает что пришла пора действовать, ведь если сложить 1+1+1+1, получится циферка четыре, а четыре в нумерологии — это число стабильности. И если вы выполните какие-то действия по отношению к своему желанию, то вам стабильно повезет», — уверяет Романова.

По словам эксперта, комбинация 22:22, если речь идет о времени на часах, тоже счастливая. Но есть одно условие: специально дожидаться наступления этого времени нельзя. Вся суть в везении, и если открывается такая возможность, можно использовать ее себе во благо. 22:22 на циферблате — знак Вселенной, который призывает отказаться от суеты и поверить в свою победу над обстоятельствами.

«Ну а для одиноких людей увидеть на часах 22:22 означает, что в этот момент можно загадать желание встретить свою половинку, свою пару, потому что двойка в нумерологии — это всегда парное число», — добавила Романова.

Есть в нумерологии еще одно магическое явление — зеркальные даты. Например, 11 ноября (11.11) или 12 декабря (12.12). Они случаются один раз в год. В эти дни тоже можно обратиться к магии чисел, заарканить удачу или исполнить мечту. Нужно выбрать одно самое сокровенное желание, проговорить его вслух и ждать — эксперт утверждает, что все высшие силы после этого будут на вашей стороне.

«Ну а если уж совсем хочется усилить работу ритуала, тогда возьмите изображение желаемого и на весь день положите его перед зеркалом, чтобы зеркало его отзеркалило. И в самом ближайшем бедующем это желание сбудется. Загадывайте, желайте и верьте в чудеса!» — призывает Виолетта Романова.

Числа многое умеют — они не только исполняют мечты, но и могут многое рассказать о характере и судьбе человека. Здесь главным образом «работает» дата рождения. Нумерологи полагают, что по дню появления человека на свете можно определить возраст его души. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как рассчитать свою цифру души и узнать, сколько раз в прошлом вы уже проживали земной век.