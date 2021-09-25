Взрыв газа уничтожил кирпичный дом в Башкортостане, последствия попали на видео

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Игорь Рязов
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Причиной разрушительного инцидента стало желание сэкономить: хозяин дома ранее произвел самостоятельную врезку в газопровод.

Фото, видео: МЧС РФ по Республике Башкортостан

Взрыв газа произошел в частном кирпичном доме в поселке Агиртамак республики Башкортостан. Как стало известно 5-tv.ru, в результате инцидента здание оказалось полностью разрушено.

Взрыв прогремел в доме п адресу Юбилейная улица, 18. Вскоре после него начался пожар. Прибывшие на место сотрудники МЧС локализовали его на площади 72 квадратных метра.

Сообщается, что в результате взрыва никто не погиб. Однако есть один пострадавший, его госпитализировали.

«По предварительной информации, хозяин дома произвел самостоятельную врезку в газопровод, в результате чего произошла разгерметизация газо-воздушной смеси с последующим полным разрушением жилого дома», — рассказали в главке МЧС по республике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв газа прогремел в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Удивительно, но инцидент произошел по тому же адресу, что и в республике Башкортостан. Последствия были менее разрушительными, но все же впечатляющими.

Взрыв газа уничтожил кирпичный дом в Башкортостане, последствия попали на видео

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МЧС РФ по Республике Башкортостан

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МЧС РФ по Республике Башкортостан

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МЧС РФ по Республике Башкортостан

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