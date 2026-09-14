От конки до беспилотников: новый музей транспорта открылся в Москве

Собянин сообщил об открытии нового музея транспорта в Москве

В Москве открыли постоянную экспозицию Музея Транспорта Москвы в историческом здании Гаража Мельникова. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем мэсенджере МАКС.

Этот грандиозный проект расскажет об эволюции столичного транспорта и перспективах его развития до 2030 года — от появления конки до запуска беспилотных технологий. Новый музей — не просто рассказ о городском транспорте. Это живая летопись Москвы: через историю конки, трамваев, автобусов и метро музей показывает, как менялись облик города, его архитектура, промышленность и повседневная жизнь москвичей на протяжении более чем полутора веков. Получился один из лучших музеев транспорта в мире. В здании на Новорязанской улице сделали 13 тематических зон.

Основу экспозиции составляют 53 оригинальных образца техники, свыше 220 макетов и больше 500 уникальных артефактов. Музей погружает в историю города через 2D- и 3D-ролики, мультимедийные гиды, интерактивные инсталляции. Например, можно представить себя пассажиром первого московского автобуса Daimler и «проехать» от Марьиной Рощи до Останкина. На симуляторах — примерить роль машиниста вагона метро.

Первый этаж посвящен наземному транспорту. Среди уникальных экспонатов — первый общественный транспорт Москвы, единственная в своем роде конка: трамвай на конной тяге 1872 года, а также трамвайный вагон БФ 1927-го. Постоянная экспозиция также рассказывает о вкладе транспорта в Победу в Великой Отечественной войне. В отдельной зоне представлен символ этого периода — ГАЗ-АА: грузовой автомобиль «полуторка», обеспечивавший движение по «Дороге жизни».

Для Московского метрополитена создали подземный этаж. Экспозиция расскажет всю историю подземки — от первых метростроевцев. Здесь представлены вагоны разных эпох, в том числе «Номерной» (81-717). Для Музея Транспорта Москвы был отреставрирован объект культурного наследия регионального значения — Гараж для грузовых машин.

В музее создана собственная научная и реставрационная команда, которая занимается изучением, атрибуцией и восстановлением техники и артефактов, поддерживая коллекцию в подлинном и исторически достоверном состоянии. Архивно-библиотечный центр включает 50 тыс. документов. Благодаря ему музей станет одной из ведущих профильных научно-исследовательских площадок России и мира. Более того: для учащихся московских колледжей и университетов здесь будут проходить профильные занятия, практикумы и лекции по истории транспорта, инженерии и развитию города.

«Уверен, он будет очень популярен среди детей, студентов, москвичей и гостей столицы», — сказал мэр Собянин.