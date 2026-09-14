Таиланд сократил безвиз для россиян: кого изменения коснутся сильнее всего

аиланд изменил условия безвиза для россиян с 15 сентября

Таиланд сократил срок безвизового пребывания для россиян с 60 до 30 дней. Новые правила в первую очередь затронут туристов, которые планировали находиться в стране несколько месяцев, использовать визараны или уже приобрели билеты на длительный срок. О том, что изменится для путешественников и какие варианты остаются для долгого пребывания, «Известиям» рассказала управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

«Если человек въезжает в страну до конца дня 14 сентября 2026 года, ему еще ставят отметку по действующим сейчас правилам, то есть с правом находиться в стране 60 дней. Всем, кто въезжает 15 сентября и позже, при въезде поставят штамп уже на 30 дней, независимо от того, на сколько дней куплен билет и когда он был приобретен», — отметила эксперт.

Полякова отметила, что россияне, купившие билеты на 45–60 дней, смогут продлить пребывание уже после приезда в Таиланд. Для этого необходимо обратиться в Иммиграционное бюро, где, как правило, можно получить дополнительный срок пребывания на 30 дней.

По словам юриста, заранее оформлять документы для такой поездки не обязательно, однако при въезде рекомендуется иметь подтверждение проживания и обратный билет.

Для тех, кто планирует находиться в Таиланде дольше месяца, остаются другие варианты легального пребывания. По словам Поляковой, можно воспользоваться продлением через иммиграционные службы или оформить визу в зависимости от цели поездки — например, для работы, учебы или длительного проживания.

Эксперт отметила, что новые правила сильнее всего затронут тех, кто привык использовать визараны — выезды в соседние страны с последующим возвращением в Таиланд для продления пребывания. Теперь въезд через сухопутные границы по безвизовому режиму будет ограничен двумя разами за календарный год.

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