После летнего ажиотажа: почему сахар начал дешеветь

Цены на сахар в России начнут снижаться к началу октября

За последний месяц оптовые цены на него снизились более чем на 8%. — такие данные приводит Минсельхоз. Профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Константин Лебедев пояснил, что это связано с завершением летнего сезона домашних заготовок и поступлением на рынок свеклы нового урожая.

К концу сентября — началу октября 2026 года розничная стоимость сахара на российских прилавках нормализуется. Такие прогнозы публикует URA.RU.

«Основную часть розничной стоимости, порядка двух третей, формирует оптовая цена, то есть та цена, по которой сахар выходит с завода или от крупного поставщика. Оставшаяся треть — это уже надстройка, в которую входят затраты на логистику, фасовку, работу посреднического звена, а также торговая наценка самой точки продаж», — рассказал профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Константин Лебедев

Он отметил, что оптовые цены за последний месяц снизились более чем на 8% и вернулись к уровню 2023–2024 годов, и пояснил, что это не случайность, а следствие сезонного фактора, который традиционно работает в пользу потребителя, добавив, что летний ажиотажный спрос, связанный с заготовками, постепенно сходит на нет. На рынок начинает поступать сахар из свеклы нового урожая.

Чем больше объемов переработки, тем больше предложение, и тем сильнее давление на цены вниз, подчеркнул эксперт. При этом Минсельхоз прямо прогнозирует, что по мере наращивания переработки урожая предложение будет увеличиваться, а значит, и цены продолжат снижаться.

Для покупателей это означает, что пик ценовых колебаний уже позади, и в ближайшем будущем на полках можно ожидать более приемлемых цен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ряде стран Евросоюза в сентябре резко выросли цены на свет.

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