Комета в шесть раз больше спутника Марса приближается к Солнцу

Огромное небесное тело размером в 150 километров — это в 6,5 раз больше спутника Марса под названием Фобос — приближается к Солнцу. По расчетам специалистов, комета достигнет ближайшей точки со светилом в январе 2031 года.

Орбиты Земли она не коснется, но, возможно, заденет траекторию движения Сатурна, сообщает сайт KP.RU. Примечательно, что за объектом наблюдают всего три месяца, хотя о его существовании знали с 2014 года. Тогда астрономы считали его малой планетой, но потом поняли, что ошибались — небесное тело оказалось кометой.

Астрономы планируют и дальше следить за космическим телом и быть начеку. Ведь не исключена возможность того, что однажды от кометы отколется часть и направится в сторону Земли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские ученые доказали космическое происхождение жизни на Земле. Сотрудники РКК «Энергия» заявили о некоторых подтверждениях так называемой «теории посева».