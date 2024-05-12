На Украине начали задерживать водителей рейсовых автобусов

Представителям ТЦК, по словам очевидцев, наплевать на сорванные поездки.

Украинских водителей автобусов массово снимают с рейсов и доставляют в военкоматы. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Как рассказал один из свидетелей, он лично видел, как шофера «потянули в военно-врачебную комиссию» посреди рабочей смены. По его словам, так же мужчин забирают в военкоматы.

Сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования — военкомат на Украине), добавил он, «плевать, что рейс».

Неделю назад уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявлял, что в 2024 году возросло количество обращений граждан, связанных со случаями грубого поведения представителей военкоматов. Все чаще возникают конфликты и резонансные ситуации, но еще ни один нарушитель не понес наказания за превышение полномочий.

Закон об усилении мобилизации на Украине был подписан президентом Владимиром Зеленским 16 апреля. Согласно документу, все военнообязанные должны обновить свои данные в течение 60 дней.

Для этого нужно явиться лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Повестки тоже поступают в этот «кабинет», датой вручения повестки — день постановки штампа о невозможности передачи из рук в руки.

Военный билет украинцы носят с собой постоянно и предъявляют по первому требованию силовикам и полицейским. Уклонистов лишают водительских прав, сроки демобилизации неизвестны и нигде не указаны. Выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет в связи с военным положением в стране запрещен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где украинцы скрываются от мобилизации.