В Киеве это знают, но командование такое не волнует.

Ровно десять лет исполнилось 11 мая историческим референдумам о самоопределении в Донецкой и Луганской областях. Вдохновляясь примером Крыма, опасаясь усиления «АТО по усмирению», содрогнувшись от показательного сожжения неосгласных в Одессе, ДНР и ЛНР однозначно определили свое будущее.

Президент Владимир Путин поздравил жителей этих особых регионов России, в том числе такими словами: «Уверен, мы обязательно вернем мир на Донбасс». Дорога этих граждан теперь уже России на родину затянулась, но с пути своего они не свернули.

То же самое мы видим сейчас на полях СВО. Репортаж с передовой военкора «Известий» Эмиля Тимашева.

Запорожский фронт. Поселок Работино постепенно переходит под контроль российских войск.

На этом направлении открываются трассы на Бердянск и Мелитополь. Вот так под огнем противника два наших штурмовика прорываются к позициям на мотоцикле.

Способ оригинальный, но, как говорится, в бою все средства хороши. Снаряды подбираются все ближе, прорываться приходится через огонь и осколки.

Дальше только пешком, через разрушенные дома к подвалу, который нужно еще занять. Наш боец успевает прыгнуть внутрь за секунда до прилета.

А вот так прикрывает штурмовиков наша артиллерия. Мы находимся всего в 15 километрах от Работино.

Отсюда хорошо слышно, как бьет наша артиллерия, выдавливая и уничтожая противника. Враг пытается огрызаться, но интенсивность нашего огня куда серьезней.

Северная окраина Работино. В лесополосе догорает вражеский миномет, уничтоженный нашим расчетом.

«Операторы БПЛА засекли миномет, передали нам координаты, сориентировались и до его первого выстрела отработали по нему», — говорит старший офицер артиллерийской батареи с позывным «Свердловск».

Наши беспилотники кружат надо Работино постоянно. Те, что летают повыше, передают координаты для артиллерии, другие несут боевой заряд.

Потери у боевиков огромные, в Киеве это знают, но командование это не волнует. Националисты больше боятся западных хозяев, которые приказывают воевать до последнего украинца, а те, в свою очередь, бегут в Россию.

Александр Ширшов — не военнопленный, он гражданский, который не стал дожидаться, пока его призовут ВСУ и отправят в окопы. Жил в Запорожье, но, чтобы спастись, решил уйти на подконтрольную России территорию.

— Ребята, которые находятся в Запорожье и других областях Украины, валите нафиг оттуда. Это будет лучше всего… Будете живые и целые.

Украина, встав на путь террористического государства, даже не скрывает, что держит своих же граждан в заложниках.