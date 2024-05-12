«Переплюнуло любую оргию»: Захарова резко высказалась о «Евровидении»

Песенный конкурс был полон скандалов, букмекеры впервые за пять лет не смогли предсказать его итоги.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала международный песенный конкурс «Евровидение — 2024» похоронами Западной Европы.

«Евровидение — 2024 переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», — написала дипломат в Telegram-канале.

Музыкальное состязание этого года действительно имеет все шансы войти в историю как самое скандальное. Букмекеры впервые за пять лет не смогли предсказать его итоги.

В день финала Европейский вещательный союз (ЕВС) отстранил от участия певца из Нидерландов Йоста Клейна, входившего в пятерку главных претендентов на победу. Причина исключения не разглашается, однако известно, что полиция расследует некое происшествие, в котором якобы по вине исполнителя пострадала женщина из съемочной группы, работавшей в период полуфинала.

Конфликт возник и на фоне палестино-израильского вооруженного противостояния. Публика выступала против участия в конкурсе артистки из Израиля, но не была услышана ЕВС.

При этом организация утвердила ее песню только с третьего раза, так как считала текст политическим. Сама исполнительница Эден Голан, что примечательно, начинала карьеру в России в дуэте с Нюшей — на шоу зрители освистали певицу.

Ранее 5-tv.ru писал о победителе «Евровидения» 2024 года.