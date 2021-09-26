Басков впервые рассказал, почему не захотел жениться на Волочковой

Певец Николай Басков в свое время был безумно влюблен в балерину Анастасию Волочкову. Однако построить отношения у них так и не получилось. Раскрыть тайну разрыва отношений «золотой голос России» решился только на днях.

В одном из последних интервью Басков заметил, что давно мечтает о семье, детях и спокойной жизни. Но пока не до этого — работа «кипит». После развода с первой супругой певец бросился во все тяжкие. Постоянно менял партнерш с целью поиска той самой, единственной и неповторимой. Много времени он проводил, в частности, с Волочковой, но та его «не зацепила». Всегда находились темы для разговоров, но истинной близости не доставало.

«К человеку должно тянуть не только духовно, но и физически. Просто всегда сначала привлекает внешность, а потом уже начинаешь открывать душу женщины…» — рассуждал о размолвке с балериной певец.

Николай Басков заметил, что в отношениях с дамой он хочет быть нежным, добрым. Он умеет ухаживать и дарить тепло. Ему принципиально важно, чтобы супруга разделяла жизненные взгляды и всегда была рядом, боевой подругой, с которой никакие войны не страшны.

«Я такой человек, который любит заботиться, восхищаться, быть романтиком, дарить невероятные эмоции. Я хотел бы, чтобы это было взаимно. Создать и сохранить семью — огромный взаимный труд. И в большей степени могу сказать, что „погода в доме“ зависит от женщины. Женщина должна быть тылом и поддержкой», — пояснил Басков в интервью для сайта KP.RU.

Вероятно, Волочкова действительно не соответствовала представлениям артиста о хорошей жене. Зато в свое время он прекрасно провел с ней время на Мальдивах, о чем нисколько не жалеет.

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Портал «Дни.ру» напоминает, что Николай Басков всегда отзывался об Анастасии Волочковой, как о «горячей девушке», с которой нескучно. С ней он чувствовал себя совершенно раскованным. Когда балерина была в отношениях с певцом, он даже позволял ей гулять голышом — гордился любимой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда балерина Анастасия Волочкова выйдет замуж по-настоящему.