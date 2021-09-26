Костюшкин впервые рассказал, почему не женился на Нетребко

|
Егор Измалкин
1 030

В юности две звезды учились в Ленинградском музыкальном училище имени Римского-Корсакова.

Костюшкин впервые рассказал, почему не женился на Нетребко

Фото: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de

Певец Стас Костюшкин признался, что в юности ему предлагали взять в жены оперную диву Анну Нетребко. Заявление он сделал на одном из телешоу на НТВ, причем в присутствии мужа артистки Юсифа Эйвазова.

Выяснилось, что Костюшкин и Нетребко были воспитанниками Ленинградского музыкального училища имени Римского-Корсакова. В то же время никакие близкие отношения их не связывали.

«Этого хотел не я! Этого хотела моя мама. Она постоянно говорила: „Почему ты все время выбираешь каких-то выдр? Возьми Нетребко“», — поделился артист, уточнив, что оперная дива ему тогда не нравилась.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Эйвазов с юмором отнесся к словам Костюшкина и поблагодарил за то, что тот не решился брать в жены его избранницу.

Известно, что Нетребко и Эйвазов сыграли свадьбу в 2015 году. Общих детей у них пока нет. Костюшкин же женат на чемпионке по акробатике Юлии Клоковой. Они воспитывают двоих сыновей — Богдана и Мирона. Также у певца есть наследник от предыдущего брака — Мартин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему брат и сестра Стаса Костюшкина стесняются его.

+11° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
72.66
-0.35 85.04
-0.64
Как рассчитать свой лунный знак зодиака

Последние новости

15:48
Россиянин утонул в Испании на глазах у жены в попытке спасти девушку
15:37
Владимир Путин: «Главный враг России еще не побежден»
15:32
В СКР раскрыли подробности подготовки предотвращенного в Уфе теракта
15:25
Песков: Путин и Лукашенко неоднократно обсуждали расширение НАТО на Украину
15:19
Вылетевший на остановку автомобиль «впечатал» в стену женщину и ребенка
15:15
Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка ЕР за итоги избирательной кампании

Сейчас читают

Как рассчитать свой лунный знак зодиака
Стали известны новые подробности госпитализации Ларисы Гузеевой
Цыганщина: дизайнеры освистали дорогой ремонт в квартире Валерии и Пригожина
Какие имена притягивают удачу их обладателям

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака