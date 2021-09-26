Костюшкин впервые рассказал, почему не женился на Нетребко
В юности две звезды учились в Ленинградском музыкальном училище имени Римского-Корсакова.
Фото: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de
Певец Стас Костюшкин признался, что в юности ему предлагали взять в жены оперную диву Анну Нетребко. Заявление он сделал на одном из телешоу на НТВ, причем в присутствии мужа артистки Юсифа Эйвазова.
Выяснилось, что Костюшкин и Нетребко были воспитанниками Ленинградского музыкального училища имени Римского-Корсакова. В то же время никакие близкие отношения их не связывали.
«Этого хотел не я! Этого хотела моя мама. Она постоянно говорила: „Почему ты все время выбираешь каких-то выдр? Возьми Нетребко“», — поделился артист, уточнив, что оперная дива ему тогда не нравилась.
Эйвазов с юмором отнесся к словам Костюшкина и поблагодарил за то, что тот не решился брать в жены его избранницу.
Известно, что Нетребко и Эйвазов сыграли свадьбу в 2015 году. Общих детей у них пока нет. Костюшкин же женат на чемпионке по акробатике Юлии Клоковой. Они воспитывают двоих сыновей — Богдана и Мирона. Также у певца есть наследник от предыдущего брака — Мартин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему брат и сестра Стаса Костюшкина стесняются его.
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