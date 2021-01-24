«Близкие не очень близки»: почему брат и сестра Костюшкина стесняются певца

Певец Стас Костюшкин признался, что собственные брат и сестра стыдятся его и скрывают свое родство с ним. Он рассказал об этом в новом выпуске передачи «Секрет на миллион». И старшая сестра Виктория, и младший брат Константин — сводные, родились от разных браков отца артиста.

«Близким моим те вещи, которые со мной изредка происходят… Близкие не очень близки. Много разговоров вокруг меня, хайпа разного», — пояснил Костюшкин.

Он признался, что однажды старшая сестра просто постыдилась его.

«Мы как-то на конкурсе Резника выскочили на сцену в шапочках пилотных и орали: „Ты уж отправился в полет“. Ни о чем была песня, транс какой-то, когда еще и жанра-то такого не было, а мы уже пели. И моя сестра сидела в компании, наш номер этот показывали по телевизору. Ей было так стыдно, что она не призналась никому…» — поведал он.

Впрочем, Костюшкин старается не унывать. Тем более, что с родственниками он общается не слишком часто.

«Сестру я видел за всю жизнь раза четыре. Костика больше, мы с ним в детстве общались и потом, когда он в Москву переехал. И обязательно у нас переговоры, когда с папой что-то происходит», — поделился Стас с ведущей Лерой Кудрявцевой.

Брат Костюшкина — пианист Константин Тимофеев, который предпочитает не афишировать их родство.

«Он фанатичный пианист, очень хороший и высокого уровня», — похвалил младшего родственника экс-солист «Чая вдвоем».

Отец музыкантов — саксофонист Михаил Костюшкин. Он также стал гостем студии и признался Кудрявцевой, что выделяет только одного из наследников.

«Мой сын второй — более родственный, Стасик пусть не обижается», — заявил пенсионер.

Зрители передачи прониклись историей Костюшкина о его жизни.

«Очень позитивный и классный мужчина, добрый, открытый и юморной человек»;

«Хороший правильный мужчина с принципами, что особенно редко встречается у артистов»;

«До этой передачи воспринимала как дурачка, а он на самом деле простой, добрый, веселый парень», — написали они в комментариях на YouTube.

Стас Костюшкин прославился, как участник дуэта «Чай вдвоем». Но уже много лет он поет сольно и добился больших успехов. Он трижды был женат. От второй супруги Ольги у него есть 17-летний сын Мартин, а от третьей Юлии — 14-летний Богдан и пятилетний Мирон.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стас Костюшкин всерьез задумался о дочке.