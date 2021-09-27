«Красный канцлер»: что известно о претенденте на пост Меркель Олафе Шольце

Хотя своим преемником пока еще действующий канцлер Германии Ангела Меркель назвала представителя Христианско-демократического (ХДС) и баварского Христианско-социального (ХСС) союзов Армина Лашета, его соперник, по мнению экспертов, имеет неплохие шансы на успех. Речь идет о выдвиженце от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафе Шольце, которого на родине уже прозвали «красным канцлером» — по цвету символики организации. ХДС/ХСС, к слову, называют «черными».

Как известно, СДПГ победила на выборах в бундестаг, немного опередив соперников из ХДС и ХСС. По предварительным расчетам ЦИК Германии, первые набрали 25,7% голосов, вторые — 24,1%. В прессе, опираясь на результаты опросов, говорят, что Шольцу симпатизирует большинство граждан страны: немцы, голосовавшие на прошлых выборах (четыре года назад) за ХДС/ХСС, переходят на сторону «красных» из-за негативного отношения к Лашету, который то неожиданно смеется во время речи президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о жертвах наводнения, то ссорится с немецким офисом Greenpeace.

Карьера Олафа Шольца и путь к посту канцлера ФРГ

Олаф Шольц родился в городе Оснабюрк, высшее образование получил в Гамбургском университете, став специалистом по трудовому праву. К 2007 году дослужился до должности министра труда и общественных дел Германии. В 2011-м стал бургомистром Гамбурга, в 2018-м президиум и правление СДПГ назначили политика временно исполняющим обязанности председателя партии. В том же году покинул пост бургомистра и стал вице-канцлером и министром финансов ФРГ.

В августе текущего года партия выбрала Шольца кандидатом в бундесканцлеры на федеральных выборах. В первую очередь решение было связано с популярностью политика, которую показывали опросы, хотя внутри партии не обошлось без споров на этот счет. Однако ранее на майском съезде СДПГ он набрал 96,2% голосов коллег. Олаф Шольц женат с 1998 года на Бритте Эрнст, детей у пары нет. Супруга политика также состоит в Социал-демократической партии, является министром образования, молодежи и спорта Бранденбурга.

Четырежды избранная на пост канцлера Ангела Меркель в этом году отказалась от участия в выборах. Своим преемником, как упоминалось выше, она назвала Армина Лашета, которого считает наиболее подходящим кандидатом. Меркель публично заявляла о своей уверенности в его победе. Одолеет ли «красный канцлер» «черного», станет известно совсем скоро — по итогам голосования и по предложению президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера новый парламент примет решение.

Ранее 5-tv.ru выяснял, какими могут быть последствия выборов в Германии и проигрыша партии Ангелы Меркель для Евросоюза.