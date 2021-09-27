Политик Григорий Явлинский госпитализирован в кардиологическое отделение

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 377

Еще в конце 90-х лидер партии «Яблоко» перенес две операции на сердце.

Политик Григорий Явлинский госпитализирован в кардиологическое отделение

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Политик Григорий Явлинский госпитализирован в кардиологическое отделение московской больницы. По информации 5-tv.ru, его состояние оценивается как средней тяжести. Известно, что к врачам он обратился, лично приехав в больницу.

Детали его самочувствия выясняются. К слову, еще в конце 90-х лидер партии «Яблоко» перенес две операции на сердце.

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