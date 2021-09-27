Политик Григорий Явлинский госпитализирован в кардиологическое отделение
| Светлана Шевченко Общество Эксклюзив 1 377
Еще в конце 90-х лидер партии «Яблоко» перенес две операции на сердце.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Политик Григорий Явлинский госпитализирован в кардиологическое отделение московской больницы. По информации 5-tv.ru, его состояние оценивается как средней тяжести. Известно, что к врачам он обратился, лично приехав в больницу.
Детали его самочувствия выясняются. К слову, еще в конце 90-х лидер партии «Яблоко» перенес две операции на сердце.
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