Политик Григорий Явлинский госпитализирован в кардиологическое отделение московской больницы. По информации 5-tv.ru, его состояние оценивается как средней тяжести. Известно, что к врачам он обратился, лично приехав в больницу.

Детали его самочувствия выясняются. К слову, еще в конце 90-х лидер партии «Яблоко» перенес две операции на сердце.