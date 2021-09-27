Предполагаемая экс-избранница бесплодного Пороховщикова доказала, что у него есть дочь

Никому не известная россиянка претендует на наследство ныне покойного актера Александра Пороховщикова. 36-летняя Анна заявила, что является дочерью народного артиста РФ. Свою правоту она пришла доказывать на шоу к Дмитрию Борисову. Молодая женщина даже показала результаты генетической экспертизы. Но насколько они правдивы?

Чудо или обман?

Хорошо известно, что официально признанных детей у Пороховщикова не было. Его супруга Ирина в одном из интервью обмолвилась, что актер очень хотел наследников, но не мог иметь их в силу проблем со здоровьем. Пара планировала взять малыша из детдома, но этого не случилось. Как рассказывала подруга женщины, тема родов и детей была для нее очень больной.

«Когда они поженились, я торопила Ирину, мол, рожай. А она резко меня обрубила: «Еще раз спросишь про детей — больше ты мне не подруга. Саша бесплоден“», — цитирует близкую знакомую семьи Пороховщикова сайт KP.RU.

www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Жизни супругов оборвались трагично: Ирина ушла 10 марта 2012 года, 15 апреля умер и Александр Шалвович. Из кровных родственников у Пороховщикова осталась только племянница Наталья. Она-то и получила на днях сообщение от некой Елены с рассказом о том, как 36 лет назад якобы родила дочь кинозвезде. Дама заявляла, что она и наследница готовы доказать родство публично.

Как пишет COSMOPOLITAN, Наталья сразу не поверила Елене. Но последняя стояла на своем. Женщина уверяла, что познакомилась с Александром еще будучи студенткой, по дороге домой.

«Он подошел ко мне настырно, не давал проходу. Я много раз ему отказывала, говорила, что замужем и не могу общаться. Его это не останавливало. В результате я согласилась на встречу. Дальше начался роман протяженностью около двух лет. Мне было 21, а ему, наверное, 41-42. Дом на проспекте Мира, там мы встречались», — цитирует издание якобы бывшую любовницу Пороховщикова.

По информации СМИ, Елена уверяла всех, что отношения с актером были очень крепкие. Общаться они перестали якобы после того, как женщина сообщила о своем интересном положении. Она предполагала, что папой малыша может быть и ее законный супруг, и актер. В итоге, когда родилась дочь Анна, якобы брошенная увидела очевидное сходство со звездой кинофильмов.

«Он позвонил, спросил, мальчик или девочка. Потом опять не общались. Если бы он знал на 100%, что это его дочь, то он бы ее не оставил. У него к тому времени была жена», — приводит слова Елены журнал.

По версии дамы, Александр все-таки встречался с ребенком однажды — это якобы случилось в 1991 году. Женщина боялась кому-либо рассказывать о «внебрачной дочери», потому не настаивала на общении ее с актером.

В анонсе шоу Дмитрий Борисов сообщил, что ДНК-тест подтвердил родство Александра Пороховщикова и 36-летней Анны. Однако в каких условиях проводили экспертизу, чьи именно анализы были взяты — точно неизвестно, что заставляет сомневаться в правдивости результата. Всю правду россиянам расскажут 28 сентября — в эфире Первого канала.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Москве прощались с актером Александром Пороховщиковым.