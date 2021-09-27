Даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 27 сентября по 10 октября

Давно известно, что не все события в нашей жизни зависят исключительно от нас. Люди издавна старались предугадать будущее, чтобы быть готовым к переменам и не пропустить удачные моменты для воплощения своих самых заветных желаний. Астролог Наталья Анисимова назвала даты рождения людей, которым звезды обещают перемены в судьбе с 27 сентября по 10 октября.



12.02-15.02; 12.04-15.04; 13.05-16.05; 13.06-16.06; 15.08-18.08; 16.10-19.10; 15.11-18.11; 14.12-17.12.

Считается, что это время удачи и шансов, которые нужно использовать. При условии действий, возможны перемены в социальном статусе — брак, развод либо новая должность. Некоторые получат заслуженную награду за свои труды.

Сатурн стабилизирует рожденных:



27.01-30.01; 27.03-30.03; 26.04-30.04; 27.05-31.05; 29.07-01.08; 29.09-02.10; 30.10-02.11; 28.11-01.12.

Людям, рожденным в эти даты, планета Сатурн может принести снижение жизненного тонуса и оптимизма. Некоторые могут почувствовать давление со стороны, требования, которые мы не в силах изменить. Возможна смена работы или, наоборот, укрепление своего положения в рабочей иерархии.

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Уран ошеломит рожденных:



05.01-08.01; 03.02-06.02; 04.03-07.03; 04.05-07.05; 05.07-08.07; 06.08-09.08; 06.09-09.09; 06.11-09.11.

Звезды советуют не бояться проявить себя, у вас будет шанс воплотить свои самые неожиданные идеи. Ваша независимость и возросший творческий потенциал обязательно помогут в реализации поставленных целей.



28.03-08.04; 29.06-10.07; 30.09-12.10; 29.12-09.01.

Вы уже чувствуете прилив энергии и сил? Это все влияние огненного Марса! Если вы не израсходуете свой запал, то можете стать раздражительным, нервным и беспокойным.

Астролог рекомендует взяться за дело, которое потребует от вас физического напряжения. Если совсем нет места для такой деятельности, то подойдет и умственная.

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Черная Луна



27.02-02.03; 28.05-02.06; 31.08-04.09; 29.11-03.12.

Могут возникать навязчивые мысли и желания.

Старайтесь сохранять трезвость ума, не погружаться в них с головой.

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Влияние Кармических Узлов могут ощутить рожденные:



22.02-25.02; 23.05-26.05; 25.08-28.08; 24.11-27.11.

В вашей жизни могут быть важные подсказки о том, куда вам двигаться для эволюции вашей души. Небесные светила указывают, что наступает время задуматься о своем предназначении. Сама судьба может скорректировать ваш путь и показать вам ваши задачи.

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Венера понежит рожденных:



09.01-26.01; 09.03-26.03; 10.07-28.07; 11.09-28.09; 11.11-28.11.

Звезды говорят вам — расслабляйтесь, радуйте себя, балуйте свое тело. Для людей, рожденных в эти даты наступает самый благоприятный период, чтобы сделать себе приятное. Вас может особенно потянуть на шопинг и получение удовольствий. Звезды дают добро, не отказывайте себе ни в чем.

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