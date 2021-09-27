ТОП-4 знака зодиака, чьи заветные мечты всегда сбываются

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Карина Бернтгольц
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Этим счастливчикам не стоит прилагать больших усилий, для того чтобы добиться желаемого.

ТОП-4 знака зодиака, чьи заветные мечты всегда сбываются

Фото: www.globallookpress.com / J.M. Guyon - Copyright 2013

Астрологи убеждены, что некоторым людям буквально с рождения улыбается удача. Их мечты исполняются просто потому, что они в них верят и никогда не теряют позитивный настрой. О том, кто эти счастливчики, рассказал журнал «Лиза».

Лев

В отличие от представителей других знаков зодиака Львы умеют радоваться каждому моменту и наслаждаться своей жизнью. Даже в самом хмуром дне они смогут обязательно найти что-то хорошее. За это их окружающие любят, а Вселенная старается наградить, поэтому дарит легкое исполнение всех желаний.

Козерог

Козероги хорошо знают, что такое сила мысли, поэтому, когда чего-то очень сильно хотят, прикладывают к реализации не только физические, но и умственные усилия. Представители этого знака зодиака подробно прорабатывают план по достижению желаемого и никогда не сдаются. Поэтому в большинстве случаев добиваются того, о чем мечтали.

Близнецы

Некоторые, говоря о Близнецах, отмечают, что представители этого знака зодиака будто бы рождены под счастливой звездой. Стоит им о чем-либо подумать, как это моментально сбывается. В чем причина такого небывалого везения, предположить трудно. Возможно, это связано с неиссякаемым позитивом, который такие люди излучают.

Тельцы

Тельцы не любят витать в облаках. Они всегда четко видят перед собой цель и строят грамотный план, для того чтобы добиться желаемого. Представители этого знака зодиака знают, что в любом деле очень важен материальный фундамент, и готовы приложить массу усилий к тому, чтобы их мечты о светлом будущем стали реальностью.

Ранее 5-tv.ru называл знаки зодиака, на которых не действуют любовные привороты.

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ТОП-4 знака зодиака, чьи заветные мечты всегда сбываются

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