Врачи вынесли на носилках студентку после беседы с ректором в Петербурге
По предварительным данным, девушка упала в обморок.
Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Во время беседы с ректором в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов одна из студенток, предположительно, потеряла сознание. В результате девушке потребовалась помощь медиков. К вузу вызвали скорую помощь, врачи привели пострадавшую в чувства и унесли на носилках, чтобы доставить в больницу. Эксклюзивное видео этого момента оказалось в распоряжении 5-tv.ru.
Согласно информации очевидцев, студентов третьего курса факультета актерского мастерства ректором на встречу с ректором Александром Запесоцким.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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