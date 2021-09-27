Врачи вынесли на носилках студентку после беседы с ректором в Петербурге

Во время беседы с ректором в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов одна из студенток, предположительно, потеряла сознание. В результате девушке потребовалась помощь медиков. К вузу вызвали скорую помощь, врачи привели пострадавшую в чувства и унесли на носилках, чтобы доставить в больницу. Эксклюзивное видео этого момента оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Согласно информации очевидцев, студентов третьего курса факультета актерского мастерства ректором на встречу с ректором Александром Запесоцким. По некоторым данным, ректор якобы пытался заставить учащихся написать заявление в правоохранительные органы на преподавателя, с которым у него произошел конфликт. По версии одного из родителей запертых, конфликт мог возникнуть на почве не соблюдения установленных в вузом правил.

Обстоятельства происшествия выясняются.