🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 сентября, убывающая Луна находится в знаке Близнецы. Это означает, что представителям всех знаков зодиака лучше положиться на интуицию и зов сердца, а не следовать здравому смыслу.

♈ Овен

Овны, когда дело доходит до болезненных переживаний, нам легче похоронить их, чем признать свои ошибки. Но исчезают ли эти неприятные воспоминания или продолжают жить дальше в нашей душе? Есть, о чем подумать во время утреннего чаепития. Не бегите от проблем, а примите их как данность и попробуйте разрешить.

Космический совет: боль никогда не пройдет, если не уничтожить источник ее появления.

♉ Телец

Тельцы, надежда и оптимизм переполняют вас. А причина всему — грядущие изменения, которые, безусловно, позитивно повлияют на жизнь. Возможно, перемены затронут сферу карьеры или любовные взаимоотношения. Готовьтесь, что ваши мечты наконец-то сбудутся.

Космический совет: пришло время устроить праздник.

♊ Близнецы

Близнецы, сегодняшний день для вас можно охарактеризовать одним словом — смятение. Вы мечитесь из стороны в сторону то ли о того, что запутались, то ли от того, что хотите успеть везде и сразу. К сожалению, это не лучший выход сейчас. Лучше расставьте приоритеты и выполняйте задачи по очереди.

Космический совет: разберитесь в себе.

♋ Рак

Раки, сегодня любовная энергия наполнит вас, вы будете удивлять свою вторую половинку, причем исключительно приятно. Если вы всегда отличались рациональностью, сегодня у вас в душе проснется романтик, готовый сворачивать горы. Используйте это во имя достижения благих целей.

Космический совет: используйте энергию для благих дел.

♌ Лев

Львы, Вселенная работает загадочным образом. Иногда она дает нам именно то, о чем мы просили. В других случаях она не совсем слышит наши пожелания и преподносит нам сексуальный сюрприз. Последнее верно в вашем случае, так что ожидайте неожиданностей, особенно в сфере любви.

Космический совет: готовьтесь сразить избранника наповал.