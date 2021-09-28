🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака

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Оксана Тарасова
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 сентября, убывающая Луна в Близнецах призывает к решительным действиям.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 сентября, убывающая Луна находится в знаке Близнецы. Это означает, что представителям всех знаков зодиака лучше положиться на интуицию и зов сердца, а не следовать здравому смыслу.

♈ Овен

Овны, когда дело доходит до болезненных переживаний, нам легче похоронить их, чем признать свои ошибки. Но исчезают ли эти неприятные воспоминания или продолжают жить дальше в нашей душе? Есть, о чем подумать во время утреннего чаепития. Не бегите от проблем, а примите их как данность и попробуйте разрешить.

Космический совет: боль никогда не пройдет, если не уничтожить источник ее появления.

♉ Телец

Тельцы, надежда и оптимизм переполняют вас. А причина всему — грядущие изменения, которые, безусловно, позитивно повлияют на жизнь. Возможно, перемены затронут сферу карьеры или любовные взаимоотношения. Готовьтесь, что ваши мечты наконец-то сбудутся.

Космический совет: пришло время устроить праздник.

♊ Близнецы

Близнецы, сегодняшний день для вас можно охарактеризовать одним словом — смятение. Вы мечитесь из стороны в сторону то ли о того, что запутались, то ли от того, что хотите успеть везде и сразу. К сожалению, это не лучший выход сейчас. Лучше расставьте приоритеты и выполняйте задачи по очереди.

Космический совет: разберитесь в себе.

♋ Рак

Раки, сегодня любовная энергия наполнит вас, вы будете удивлять свою вторую половинку, причем исключительно приятно. Если вы всегда отличались рациональностью, сегодня у вас в душе проснется романтик, готовый сворачивать горы. Используйте это во имя достижения благих целей.

Космический совет: используйте энергию для благих дел.

♌ Лев

Львы, Вселенная работает загадочным образом. Иногда она дает нам именно то, о чем мы просили. В других случаях она не совсем слышит наши пожелания и преподносит нам сексуальный сюрприз. Последнее верно в вашем случае, так что ожидайте неожиданностей, особенно в сфере любви.

Космический совет: готовьтесь сразить избранника наповал.

♍ Дева

Девы, пришло время отходить от того, что причинило вам боль. Вам предоставляется возможность сломать шаблон. Это правда, что с изменениями редко бывает легко справиться. Сохраняйте веру и знайте, что вас поддерживают.

Космический совет: положитесь на близких.

♎ Весы

Весы, предстоящая неделя выглядит многообещающей. Вы чувствуете творческий импульс больше, чем когда-либо прежде, и полны решимости принести в мир больше волшебства. Помогите окружающим, которые просят у вас помощи. Откройте дверь тому, для кого она закрыта, и вселенная вознаградит вас за добро.

Космический совет: приведите закон бумеранга в действие.

♏ Скорпион

Скорпионы, не можете определиться: кто вы — красивый или умный? А, может быть, пора прекратить заниматься самолюбованием и начать работать над своими недостатками? Представьте себе, они есть у всех, даже у вас.

Космический совет: самосовершенствуйтесь.

♐ Стрелец

Стрельцы, есть люди, которые годами делают одно и то же каждый день, но вы не из тех. Свобода личности и индивидуальность всегда были для вас священными, и сегодня вас просят сделать шаг к радикальным изменениям. Да, вам придется оставить прошлое и все, что с ним связано. Да, вам также придется расстаться с идеей комфорта. Поверьте, то, что вы получите от этого опыта, намного больше, чем-то, что вы потенциально можете потерять.

Космический совет: не бойтесь радикальных перемен.

♑ Козерог

Это может показаться парадоксальным, но разбитое сердце, как правило, имеет неоднозначную реакцию. Козероги, в этот момент мы начинаем ценить каждое пережитое мгновение и по-новому смотрим на вещи. Постарайтесь во всем найти плюсы, а не погружаться в депрессию.

Космический совет: пробудите в себе неунывающего оптимиста.

♒ Водолей

Помните, когда сомневаться в себе было образом жизни? Помните, когда вам постоянно требовалось внешнее подтверждение, чтобы почувствовать, что вы предлагаете что-то стоящее? Сравните, кем Вы были и кем стали, Водолеи! И все благодаря тому, что вы перестали придавать большое значение мнению окружающих.

Космический совет: не бойтесь быть непохожим на других.

♊ Рыбы

Рыбы, сегодня вы станете настоящим магнитом для денег. Все, за что вы возьметесь, принесет вам огромную финансовую прибыль. Все благодаря вашей предпринимательской жилке. Используйте природные данные с умом.

Космический совет: не сорите деньгами, а вкладывайте их.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие пять знаков зодиака кардинально изменят свою жизнь до 2027 года.

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