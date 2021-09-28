Пока Пугачева общалась за столом, Галкин оторвался в караоке у Газманова

Певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным весело провели время на домашней вечеринке у Олега Газманова. Певец решил собрать своих друзей и коллег по творческому цеху в уютной атмосфере, чтобы отметить свой юбилей. Правда, 70 лет Газманову исполнилось еще 22 июля, но это не помешало гостям весело провести время в непринужденной обстановке.

И хотя многие были одеты в повседневном стиле, некоторые участники дружеских посиделок отличились стильными образами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ида Достман (@idadostman)

Так, судя по кадрам с вечеринки, которые появились Instagram, Пугачева пришла в гости к популярному певцу в белом платье свободного кроя. Особенно эффектно наряд смотрелся в сочетании с актуальной прической Примадонны, которая ни в чем не отстает от модных тенденций. Для вечеринки Алла Борисовна сделала высокую прическу, а отдельные пряди белокурых волос обрамляли лицо спереди.

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Пугачева не долго пробыла на празднике и вскоре удалилась. Галкин же вовсю зажигал, распевая караоке в обнимку со Стасом Михайловым. Последний кстати, тоже отличился. Для домашнего торжества певец облачился в голубой пиджак с золотым принтом.

Праздник удался на славу и в легкой домашней обстановке звезды отечественной эстрады словно вернулись во времена своей молодости, раскованно пели, не для тысячи зрителей и преданных поклонников, а исключительно для своего удовольствия, и танцевали в обычных футболках и джинсах под всем знакомые незатейливые хиты прошлых лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что брат Кузьмина рассказал о развлечениях Пугачевой втайне от мужа.