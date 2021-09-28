Как знаки зодиака родителей влияют на судьбу ребенка

Главную роль в становлении личности, характера и мировоззрения ребенка играет тот знак зодиака, под которым он родился. Однако астрологи отмечают, что знаки родителей тоже имеют важное значение. Так, при оценке влияния родительских знаков на жизнь ребенка в первую очередь учитывается их принадлежность к определенным стихиям, пишет EAOMedia.

Огонь (Овен, Лев, Стрелец) + Земля (Телец, Дева, Козерог)

Стихии огня и земли не очень хорошо сочетаются, но при этом образуют крепкий союз. Его представители независимы друг от друга, поэтому их дети рождаются со стремлением к свободе. Они очень умны, отважны и мудры и обладают сильными лидерскими качествами.

Вода (Рак, Скорпион, Рыбы) + Воздух (Близнецы, Весы, Водолей)

Вода и воздух, объединившись, весьма благоприятно влияют на характер детей. От этого союза на свет появляются яркие личности, которые осознают свою силу, но не ставят себя выше других. Такие люди не сеют хаос вокруг себя, и с ними приятно находиться рядом.

Огонь (Овен, Лев, Стрелец) + Воздух (Близнецы, Весы, Водолей)

Сочетание огня и воздуха дает крепкий союз, в котором преобладают энергия, эмоции и чувства. От таких родителей рождаются дети с высоким уровнем эмпатии. Они прекрасно ощущают чужое горе, радость, переживания и при этом обладают харизмой, обаянием и любовью к жизни.

Земля (Телец, Дева, Козерог) + Вода (Рак, Скорпион, Рыбы)

Земля и вода очень хорошо сочетаются, дети в таком союзе получают мощную интуицию, твердость духа, остроту ума. При этом им нужна постоянная мотивация и энергетическая подпитка, так как у них есть склонность бросать начатые дела на полпути.

Вода (Рак, Скорпион, Рыбы) + Огонь (Овен, Лев, Стрелец)

Дети в таком союзе рождаются нерешительными, но имеющими огромный творческий потенциал. Это очень одаренные личности, которым улыбается удача в работе и делах. Кроме того, у них очень развито шестое чувство, а нередко и дар предвидения. Однако с самого детства им требуется учитель и наставник.

Воздух (Близнецы, Весы, Водолей) + Земля (Телец, Дева, Козерог)

В этом объединении рождаются ленивые люди, так как их родители диаметрально противоположны по энергетике. Однако с самого детства они проявляют развитый интеллект, коммуникационные навыки и память. Нужно лишь правильно их направлять.

Огонь (Овен, Лев, Стрелец) + Огонь (Овен, Лев, Стрелец)

Дети родителей огненной стихии невероятно уверены в себе, но, чтобы эта уверенность не сыграла с ними злую шутку, им необходимо научиться самостоятельно преодолевать трудности. Только так они смогут успешными в жизни.

Земля (Телец, Дева, Козерог) + Земля (Телец, Дева, Козерог)

От союза земных стихий на свет появляются спокойные дети, из которых вырастают отличные друзья, надежные товарищи и коллеги. У них есть склонность к уединению и любовь к домашней обстановке,

Вода (Рак, Скорпион, Рыбы) + Вода (Рак, Скорпион, Рыбы)

Вода порождает творческих личностей, минус которых — склонность к ревности. Такие дети часто требуют, чтобы любили только их, однако с возрастом это проходит. Также они бывают ранимыми и чуткими и обладают богатым внутренним миром.

Воздух (Близнецы, Весы, Водолей) + Воздух (Близнецы, Весы, Водолей)

Дети родителей воздушной стихии — самые общительные и плохо переносящие одиночество. Им необходимы компания, смех и развлечения. Будучи взрослыми, такие люди обладают способностью влюблять в себя, однако при этом они часто ветрены и непредсказуемы.

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