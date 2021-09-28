Названа причина смерти пропавшего в Свердловской области солдата-срочника

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Артем Зайцев
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Подробности произошедшего выясняет Следственный комитет, но уже есть предварительная версия случившегося.

Названа причина смерти пропавшего в Свердловской области солдата-срочника

Фото: Depositphotos / xzserg

Солдат-срочник из Свердловской области найден мертвым. Смерть наступила в результате удара током вблизи ЛЭП (линии электропередачи).

Молодой человек пропал в лесном массиве, где проходили военные учения. При нем было оружие без боеприпасов. По инфорации, 5-tv.ru, срочника нашли рабочие без признаков жизни в 300 метрах от линии ЛЭП. Незадолго до этого они обнаружили его оружие.

По предварительным данным, юноша попытался забраться на электрические коммуникации, в результате чего и получил смертельные увечья.

«Находившийся в лесу военнослужащий предпринял попытку взобраться на опору линии электропередачи, где получил удар электрическим током. Личное оружие найдено», — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иван Катлинский за 15 минут до исчезновения отпросился у старшего и после чего пропал. Считалось, что молодой человек заблудился в лесу.

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