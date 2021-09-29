Поклонники заподозрили Водянову в приходе на показ Dior без нижнего белья
Русская модель в очередной раз удивила ценителей моды смелым, но эффектным и элегантным образом.
Фото: www.globallookpress.com / Ik Aldama
Русская супермодель Наталья Водянова в очередной раз удивила ценителей моды. На Неделе моды в Париже она появилась в наряде, под которым, по мнению подписчиков, не было нижнего белья. При этом модель выглядела традиционно эффектно и элегантно.
Так, на Водяновой было светлое платье с открытыми плечами, которое максимально облегало грудь, талию и бедра. В то же время было заметно отсутствие под ним бюстгальтера.
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«Вы без бюстгалтера?» — интересовались комментаторы.
В смелом наряде супермодель появилась на показе французского модного дома Dior. Сопровождал ее муж — французский миллионер Антуан Арно, который держал супругу за руку и с гордостью демонстрировал окружающим.
Ранее 5-tv.ru показывал самые яркие наряды российских звезд на закрытии 32-го кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
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