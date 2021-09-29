Что известно о погибшем солдате-срочнике на Урале

20-летний юноша был найден мертвым в Свердловской области в лесу недалеко от ЛЭП. Вероятно, он получил смертельный удар током.

Инцидент с военнослужащим Екатеринбургского гарнизона, пропавшим в лесном массиве и найденным мертвым, ошарашил его друзей и родных. Знакомые стали строить догадки, по какой причине солдат-срочник исчез в ходе военных учений, а после трагически скончался.

Казалось, ничего не предвещало беды. Юноша, выросший в селе Бердюжье Тюменской области, зарекомендовал себя как спокойный, дружелюбный человек. Во всяком случае в этом убеждены его друзья, пишет сайт KP.RU.

«Всегда был спокойный, дружелюбный, общительный. Агрессии не проявлял.По моей информации, он нормально относился к срочной службе», — поделился один из знакомых.

В то же время данным сведениям противоречит тот факт, что солдат-срочник самовольно покинул ракетное соединение и ушел из части с автоматом Калашникова без боеприпасов и штык-ножом. Комментируя данный поступок, один из знакомых погибшего вспомнил, что он изначально не хотел идти в армию.

«Насколько я знаю, Ваня в армию идти не хотел», — заявил он.

Как писал 5-tv.ru ранее, 20-летний солдат-срочник пропал в ходе военных учений. При нем было оружие без боеприпасов. Позже тело было обнаружено в десяти километрах от места дислокации в лесу и в 300 метрах от ЛЭП. Вероятно, он получил смертельный удар током. Также известно, что за 15 минут до исчезновения молодой человек отпросился у старшего из палатки и скрылся в неизвестном направлении.