Волочкова показала нового возлюбленного и фанаты предположили, кто он

Анастасия Волочкова не изменяет себе: на ее странице в Instagram то и дело появляются материалы, будоражащие фантазию поклонников. На этот раз балерина выложила фото, в подписи к которым рассказала, что приехала в ресторан встретиться Романом Санодзе из группы Bravo Metehi — на встрече присутствовали и другие члены группы.

Волочкова оценила душевную атмосферу заведения, предположив, что он отлично подойдет для презентации ее нового клипа.

Однако бурную реакцию подписчиков звезды вызвало не это — их заинтересовал кадр, на котором знаменитость запечатлена в объятиях мужчины. Его лица не видно, однако надпись под снимком намекает, что рядом с артисткой ее новый ухажер:

«Свято место пусто не бывает».

Instagram @volochkova_art

Не исключено, что подпись обращена к бывшему избраннику балерины — Игорю Вдовину. 5-tv.ru рассказывал о мнении блогера Лены Миро, считающей, что звезда скандальными фотографиями на своей странице Instagram пытается привлечь его внимание — нынешняя жена бизнесмена беременна, и недавно выкладывала свои фото с заметно округлившимся животом.

Фанаты, однако, считают, что вычислили ухажера Волочковой — на фотографии видны его руки и элементы одежды — серый свитер. Этот же свитер зоркий глаз поклонников углядел на другом коротком видео, выложенном звездой — во время обеда в ресторане Bravo Metehi устроили застольные песнопения. Один из гостей душевных посиделок оказался одетым очень похожим образом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как заслуженный работник культуры республики Татарстан Алла Ахметшина оценила балетное выступление Волочковой.