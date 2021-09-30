Вы обращали внимание на номер своего телефона как на источник информации о вас и вашем предназначении? Если нет, то абсолютно зря: каждый номер телефона несет послание своему владельцу и раскрывает черты его характера. Специалисты считают, что каждая цифра — это энергетический канал, по которому мы совершаем энергообмен, что-то получая или отдавая. Энергию цифровых друзей человека в беседе с 5-tv.ru раскрыла нумеролог и кармолог Жанна Мусатова.

Для того, чтобы узнать счастливую цифру номера вашего телефона, нужно сделать несложные вычисления: сложите все числа цифрового ряда, исключая код страны, до его приведения к однозначному числу.

Например: 9+1+1+1+2+3+4+5+6+7=39

Полученные 39 снова складываем 3+9=12, повторяем действие 1+2=3.

Ищем полученное число в расшифровке от нумеролога-кармолога.

Число 1

Это число лидера — человека, который стремится к лидерству во всем и во всех сферах своей жизни: финансовых, рабочих и личных отношениях. Обладатель единицы всегда и везде чувствует себя лидером-победителем.

Число 3

Счастье и удовлетворение приносит тройка: это счастливое число, которое говорит о том, что человек состоялся как финансово, так и в личном плане. Число 3, по мнению нумеролога, превосходно влияет на жизнь человека, она постоянно пребывает в радостно-счастливом настроении.

Число 5

Это число благоприятно сказывается на достижении финансового успеха и построения счастливых отношений. Значение максимально влияет на человека, предоставляя ему возможность легкого установления коммуникации, а также способствует расширению сфер влияния.

Число 8

Самое счастливое число в цифровой цепочке — это 8. Восьмерка — число успеха и богатства. Данное число указывает на то, что человек достигнет максимальных высот в своей жизни, в том числе и в отношениях. Для полного счастья ему нужно принять правила игры: человек должен не лениться, а максимально трудиться и повышать свой уровень жизни. Его предназначение — постоянно быть в движении: посмотрите на 8 — если повернуть ее набок, то получается число бесконечности

«Конечно, в цифровом ряду очень сложно найти номер телефона с цифрой 8, но, если вам посчастливится, обязательно берите такой телефон, и вы будете счастливы», — посоветовала эксперт.

Кроме двух находящихся в самом низу списка, остальные числа — 2, 4, 9 — относятся к нейтральным.

Какие же числа надо исключать при выборе номера своего телефона?

«Несчастными» считаются 6 и 7.

По мнению эксперта, они не приносят финансового успеха и не способствуют развитию счастливых и гармоничных отношений в вашей жизни. Если же вы «срослись» со своим номером, просто посчитайте, что это все мелочи.

«На самом деле, многое зависит от вас, от того, как вы будете настроены на позитив: все будет идти от вашего энергетического обмена в пространстве», — подчеркнула кармолог.

Специалист настаивает на исключении цифры 0. Если вы не хотите, чтобы периодически обнулялись ваши финансы и отношения, исключите ноль из вашего цифрового кода.

Если вы не попали в список «успешных» цифр, не печальтесь, всегда есть возможность сменить номер телефона. При этом вовсе необязательно стремиться заполучить серебряный, золотой или даже платиновый номер: главное — цифровой код, который получается в сумме.

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