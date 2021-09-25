Берегись автомобиля: Машинам с какими номерами не везет на дороге

Цифры окружают нас повсюду, при этом они несут определенную информацию, расшифровав которую можно узнать о важных деталях в самых различных сферах нашей жизнедеятельности. Например, какие цифры должны красоваться на вашем автомобиле, чтобы обеспечить ему успех на дороге, а водителю — безопасность. Тайну железных друзей человека в беседе с 5-tv.ru раскрыла нумеролог и кармолог Жанна Мусатова.

Вычислить секретный, по возможности счастливый, код вашего автомобиля достаточно просто, для этого нужно сложить три цифры номера до приведения его к одному знаменателю, то есть до однозначного числа. Таким образом вы узнаете, какая цифра соответствует вашему железному коню. Например, машина с 777. Складываем 7+7+7=21, далее 2+1, получаем 3.

Самыми счастливыми цифрами считаются 3 и 9.

3 — очень благоприятное число: такое транспортное средство не доставляет хлопот своему владельцу, прекрасно в эксплуатации и обеспечивает максимальный комфорт и безопасность своему хозяину.

9 — также максимально удачливое число для автовладельца, оно несет определенную вибрацию и говорит о том, что такая машина всегда будет соответствовать вашей безопасности и благоприятствовать вашему безопасному вождению на дороге.

«Не зря такие цифры используются на служебных автомобилях пожарных служб: они несут удачу», — заметила нумеролог.

Остальным не стоит отчаиваться: есть и другие числа с положительным посылом.

Это 1, 6, 7 и 8.

Если при сложении у вас получились такие цифры, знайте, что они относятся к машинам, которые также являются достаточно комфортными и безопасными и привносят определенную стабильность при вождении. Однако существуют определенные моменты, при которых действует их положительная карма.

6 — машина с числом 6 не терпит агрессивного вождения, поэтому если водитель ездит на авто, сумма цифр которого дает 6, он должен понимать, что для вождения без хлопот он должен максимально спокойно управлять таким «брыкастым» автомобилем.

А вот аутсайдером цифровой гонки становится… автомобиль, несущий код 4. Эксперты считают, что от угонов и всевозможных несчастных случаев никто не застрахован, но наиболее неблагоприятной во всей этой цифровой цепочке является именно четверка. Кстати, 112 — самый наглядный пример.

Поэтому эксперт советует правильно просчитывать цифры для своего автомобиля и выбирать тот номер, который сделает вас и его счастливыми. Не зря говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет.

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