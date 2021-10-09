Как по датам рождения супругов узнать, сколько будет у пары детей

Нумерологи рассказали о способе узнать, сколько будет детей у пары по датам рождения супругов. Для этого не нужны специальные знания и сложные расчеты. Воспользоваться этим методом могут и те, кто пока не состоит в отношениях, но результаты будут не совсем точными — с появлением второй половинки результат изменится.

Итак, чтобы предсказать свое родительское будущее, уверены эксперты, остаточно просто последовательно сложить все цифры из дат рождения обоих партнеров. Например, если это 25.12.1988, то схема выглядит так 2+5+1+2+1+9+8+8, в сумме выходит 36. Далее складываете 3+6 и получается 9. То же самое с датой избранника. К примеру, 12.12.1986 — это 1+2+1+2+1+9+8+6, итого 30, то есть цифра 3. 9+3 дают 12, 1+2 приводят к результату 3. Далее ищем значение своей цифры ниже.

Если получилась единица, это хороший знак для мечтающих о большой семье. Цифра 1 позволит мужчине и женщине родить столько наследников, сколько они захотят. Цифра 2 обещает не более двух детей, а 3 предполагает некоторые сложности в этом вопросе. Пара с тройкой может неоднократно откладывать момент зачатия из-за проблем со здоровьем или финансовых трудностей.

Цифра 4 означает, что супруги могут стать родителями дружного квартета, а 5 гарантирует больше одного ребенка, не исключено появление близнецов. 6 также подразумевает многодетность, но, вероятнее всего, наследники будут от разных браков и с большой разницей в возрасте, пишет «МК». Если сумма равна 7 — это максимум один малыш, часто семерка соответствует парам, которые вовсе не хотят пополнения или являются убежденными чайлдфри.

Цифра 8 может означать, что в семью будут приняты дети от предыдущих браков. Возможно усыновление, но и общий ребенок не исключается. А если получилось 9, то речь идет о двух наследниках. Крайне редко «девятки» становятся многодетными. Но что бы ни говорили цифры, в желании обрести родительское счастье важно руководствоваться сердцем — своим и своего близкого человека. У тех, кто мечтает о семье, она непременно будет!

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