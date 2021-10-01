Стали известны личности мумифицированных супругов, найденных в Одинцово

Найденные мертвыми мужчина и женщина в подмосковном Одинцово, вероятно, были супругами. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника.

По предварительным данным, погибшему — 61 год, погибшей — 58 лет. Смерть потерпевших наступила более трех месяцев назад. Сейчас полицейские разыскивают 31-летнего сына и его жену. Именно они могли расправиться с пенсионерами. В квартире на Садовой улице, где произошел инцидент, молодая проживала на протяжении шести. 29 сентября должен был приехать собственник, и супруги начали избавляться от трупов. Пенсионерку успели вынести и положить в автомобиль, а тело ее мужа оставили в подъезде, так как к тому времени приехал арендодатель.

5-tv.ru

Как сообщалось ранее, спрятанный в коробку мумифицированный труп мужчины с многочисленными переломами ребер и спиленными ступнями был обнаружен в подъезде. Недостающая часть тела погибшего мужчины найдена в припаркованной во дворе «Газели» вместе с телом женщины, завернутым в целлофановую пленку и несколько покрывал. Ведется расследование.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места обнаружения коробки с телом без ступней в Одинцово.