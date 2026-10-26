Чтобы аж глаза из орбит: космонавт Вагнер назвал любимые продукты на МКС

Космонавт Вагнер объяснил, зачем космонавты на МКС просят аджику

Космонавты на борту МКС чаще всего просят прислать аджику и перец — в невесомости обостряется тяга к острому, соленому, сладкому и кислому, рассказал космонавт Иван Вагнер, которого цитирует ТАСС.

Лектор Российского общества «Знание» Вагнер поделился этим на встрече со школьниками и студентами в Кирове в ходе международных молодежных «Циолковских чтений», которые проводит Музей К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики.

По словам Вагнера, на подготовке космонавтов пугали, что вкусы поменяются, однако в невесомости они не меняются: что человек любит на Земле, то и в космосе предпочитает. При этом, отметил он, появляется тяга именно к раздражителям вкуса — хочется больше острого, соленого, сладкого и кислого, поэтому на станцию и просят прислать аджику, перец и что-то подобное. Космонавт также уточнил, что в первые дни в невесомости особенно хочется кислого, поскольку укачивает, а кислое помогает. При этом на МКС сыпучие специи использовать нельзя — соль и перец там применяют в жидком виде: соль растворяют в воде, а перец — в масле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подготовка лунных посадочных модулей для миссии «Артемида-4» ведется параллельно двумя частными подрядчиками — SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса. Как отмечал руководитель программы «Артемида» Джереми Парсонс, НАСА намерено выждать как можно дольше, прежде чем принять окончательное решение о том, какой именно поставщик обеспечит доставку астронавтов, однако оба партнера ведут подготовку к посадочным миссиям в 2028 году.

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