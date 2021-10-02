🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

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Оксана Тарасова
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 октября, убывающая Луна в знаке Лев призывает все знаки зодиака выплеснуть эмоции в танце.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 октября, убывающая Луна тянет к общению и развлечениям. Используйте энергию этого дня, чтобы завести новые контакты, набраться сил и освежить голову.

♈ Овен

Овны, кто не рискует — тот не пьет шампанского! Вселенная призывает вас быть опрометчивее в поступках. Возможно, именно сегодня вы сорвете куш, если поставите все на карту. Речь идет прежде всего о бизнесе. В спорах вам не будет везти. Лучше направьте свою энергию в деятельное русло.

Космический совет: избавьтесь от трусости.

♉ Телец

Тельцы, поговорить будет непросто. Но вы должны сделать это, чтобы исправить ситуацию. Результат окажется приятнее ожиданий, и вы найдете способ восстановить мир и гармонию в своих отношениях.

Космический совет: наберитесь терпения и сделайте первый шаг.

♊ Близнецы

Близнецы, Вселенная вам помогает. Кажется, словно за спиной кто-то диктует вам каждый шаг, прислушайтесь к знакам и следуйте им. Вы на верном пути. Осталось лишь немного подождать. Не расстраивайтесь, если все происходит не так, как планировалось. Впереди вас ждет нечто большее и лучшее.

Космический совет: следуйте за мечтой.

♋ Рак

Раки, взгляните правде в глаза. Сколько раз вы давали второй половинке шанс, но вас снова и снова обманывали? Может быть, хватит себе врать? Не упивайтесь любовью настолько, чтобы не заметить красные флажки, которыми размахивают на каждом углу. Любовь действительно слепа. Но вам пора очнуться.

Космический совет: снимите «розовые очки».

♌ Лев

Львы, пришло время распутать клубок проблем, который тащит вас на дно. В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся за неделю задач, составлением планов на последующие дни и построением карты желаний. А после плодотворного дня можно и в клубе зажечь.

Космический совет: не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.

♍ Дева

Девы, пока вы ждете, кто-то — действует. Пока вы сидите сложа руки, кто-то бежит. Может быть, хватит находиться в ряде отстающих? Звезды советуют вам изменить тактику и перейти к наступлению. К какому? Вам лучше знать.

Космический совет: будьте решительнее.

♎ Весы

Весы, в чудеса верят не только дети. Одна маленькая вера в душе способна изменить мир вокруг вас в одночасье. Достаточно чего-то очень сильно захотеть и поверить, что это возможно. Не бойтесь выглядеть глупо. Все, кто смеялся над вами, скоро будут завидовать.

Космический совет: не губите в душе ребенка.

♏ Скорпион

Скорпионы, не бойтесь трудностей и перемен. Возможно, прямо из угла уже выглядывает корабль с названием «Светлое будущее», который скоро заберет вас с собой. Отбросьте все предрассудки и делайте то, что подсказывает сердце, а не разум. Вы не пожалейте.

Космический совет: прислушайтесь к предчувствиям.

♐ Стрелец

Стрельцы, вы давно выросли, однако кажется, будто вам все время хочется переложить ответственность на кого-то другого. Зачем? Вы сами должны отдавать себе отчет в действиях, а не прятаться за чужую юбку. И решения — это исключительно ваша задача. Ни один человек в мире не знает вас больше, чем вы сам.

Космический совет: научитесь брать ответственность за свои поступки.

♑ Козерог

Козероги, вы с самого начала знали, что эти отношения ни к чему хорошему не приведут. Тем не менее вы специально затягивали разрыв и давали партнеру больше шансов, чем он заслуживает. Зачем? Пришло время ответить себе на эти вопросы.

Космический совет: говорите то, что думаете.

♒ Водолей

Водолеи, кажется, вы поймали дзен. Сегодня у вас все будет идти, как по маслу. Достаточно вам будет представить какое-либо развитие событий, и оно тут же воплотится в жизнь. Используйте энергию субботы, что разрешить давние споры и конфликты.

Космический совет: наслаждайтесь тем, что имеете.

♊ Рыбы

Рыбы, работа в команде для вас равна мечте. Вы абсолютно не умеете работать в коллективе, но придется научиться. Вы должны совместить свои силы со знакомыми или коллегами для достижения лучшего результата. Перестаньте все взваливать на свои плечи. Распределять обязанности — не менее важно.

Космический совет: научитесь доверять не только себе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, представителям каких знаков зодиака сейчас жизненно необходим отпуск.

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