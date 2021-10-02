🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 октября, убывающая Луна тянет к общению и развлечениям. Используйте энергию этого дня, чтобы завести новые контакты, набраться сил и освежить голову.

♈ Овен

Овны, кто не рискует — тот не пьет шампанского! Вселенная призывает вас быть опрометчивее в поступках. Возможно, именно сегодня вы сорвете куш, если поставите все на карту. Речь идет прежде всего о бизнесе. В спорах вам не будет везти. Лучше направьте свою энергию в деятельное русло.

Космический совет: избавьтесь от трусости.

♉ Телец

Тельцы, поговорить будет непросто. Но вы должны сделать это, чтобы исправить ситуацию. Результат окажется приятнее ожиданий, и вы найдете способ восстановить мир и гармонию в своих отношениях.

Космический совет: наберитесь терпения и сделайте первый шаг.

♊ Близнецы

Близнецы, Вселенная вам помогает. Кажется, словно за спиной кто-то диктует вам каждый шаг, прислушайтесь к знакам и следуйте им. Вы на верном пути. Осталось лишь немного подождать. Не расстраивайтесь, если все происходит не так, как планировалось. Впереди вас ждет нечто большее и лучшее.

Космический совет: следуйте за мечтой.

♋ Рак

Раки, взгляните правде в глаза. Сколько раз вы давали второй половинке шанс, но вас снова и снова обманывали? Может быть, хватит себе врать? Не упивайтесь любовью настолько, чтобы не заметить красные флажки, которыми размахивают на каждом углу. Любовь действительно слепа. Но вам пора очнуться.

Космический совет: снимите «розовые очки».

♌ Лев

Львы, пришло время распутать клубок проблем, который тащит вас на дно. В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся за неделю задач, составлением планов на последующие дни и построением карты желаний. А после плодотворного дня можно и в клубе зажечь.

Космический совет: не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.