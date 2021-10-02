Какие болезни можно распознать по запаху изо рта
Врач Марова рассказала, о каких болезнях может говорить запах изо рта
Фото, видео: Depositphotos / VGeorgiev; 5-tv.ru
Гастроэнтеролог Светлана Марова объяснила возможные причины зловонного дыхания — каждая из них заслуживает того, чтобы записаться ко врачу.
Врач-терапевт и гастроэнтеролог Светлана Марова рассказала в интервью 5-tv.ru, о каких заболеваниях может говорить плохой запах изо рта. По словам специалиста, у каждого он уникален и складывается из работы кожных желез организма и деятельности бактерий. Однако иногда в организме происходят сбои, запах меняется и становится крайне резким.
«При соблюдении правил гигиены он (запах изо рта - Прим.ред.) должен быть едва ли уловим, но иногда он меняется при употреблении специфических групп продуктов — тогда это изменение непродолжительное. Если же вы заметили более продолжительные изменения и появление зловонных запахов, то это может говорить о возникновении болезни», — утверждает Марова.
Из-за чего появляется плохой запах изо рта?
Можно выделить две основные причины — инфекции и нарушения обмена веществ или работы внутренних органов.
«При бактериальном росте изменения в запахах могут быть как локальные, так и характерные для всего организма», — объясняет врач.
Самые частые очаги болезней, вызывающих зловонное дыхание — ротовая полость, верхние дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт.
Заболевания ротовой полости и верхних дыхательных путей
Самая распространенная причина возникновения плохого запаха изо рта — заболевания ротовой полости.
«Причин для возникновения запаха изо рта можно выделить несколько — на первом месте повреждение целостности зубов, а также десны, пульпы самого зуба», — рассказала Марова.
Причиной также может служить поражение верхних дыхательных путей — полости носа и носоглотки.
«Это может быть и признаком синусита, может быть и признаком тонзиллита», — перечислила возможные проблемы эксперт.
Она также особо подчеркнула вред табака — оседание смол и продуктов горения изменяет активность слюнных желез, а слюна, как известно, обладает антисептическим эффектом, ограничивая распространение бактерий.
Болезни желудочно-кишечного тракта
«Заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно такие состояния как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), которая, как правило, сопровождается недостаточностью нижне-пищеводного сфинктера, может быть причиной возникновения запаха изо рта», — назвала третью возможную причину врач.
При ГЭРБ кислота из желудка периодически забрасывается в пищевод, стенки которого не могут противостоять кислоте — это приводит не только к ухудшению запаха изо рта, но и к другим неприятным симптомам — нарушению глотательного рефлекса, изжоге и даже повреждению голосовых связок. Для того, чтобы избавиться от недуга, необходимо соблюдать диету — никакой жирной, жареной или острой пищи или газировки, сладкого, кофе и черного чая.
Если изо рта пахнет ацентоном
Но и это не самое страшное — запах ацетона изо рта может говорить о сахарном диабете, а также печеночной или почечной недостаточности. Если у вас регулярно плохо пахнет изо рта — стоит задуматься о походе ко врачу.
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