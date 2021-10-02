Жена Олега Газманова раскрыла секреты семьи Пугачевой и Галкина

Супруга певца Олега Газманова Марина оказалась ошеломлена атмосферой, которая царит в доме самой популярной семьи в России — Аллы Пугачевой и Максима Галкина. По словам Марины Газмановой, у нее вызвали искреннее восхищение не только отношения, которые сумели наладить супруги, но и воспитание детей. Своими эмоциями Марина поделались на странице в микроблоге instagram, опубликовав душевное семейное фото в окружении друзей-звезд.

На днях чета Газмановых посетила семейный праздник у Галкиных-Пугачевых в замке в деревне Грязь. Среди гостей были и другие знаменитости — Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев, Стас Намин. Посиделка оставила неизгладимое впечатление в душе звездной жены. Она призналась, что Пугачева — всегда была для нее идеалом и примером для подражания. Она также отметила, что лично для себя сумела убедиться, насколько счастлива примадонна.

«Теперь, после того, как я имела честь, попасть в ее с Максимом дом, могу себе ответить, женщина, которая поет счастлива», — написала она.

Instagram @marinagazmanova

Газманова выразила надежду, что однажды Алла Борисовна напишет книги, в которых поделится не только накопленной мудростью, но и рецептами блюд. По словам Газмановой, исполнительница хита «Миллион алых роз» — превосходная хозяйка.

«Она чудесная хозяйка и ей не нужна скатерть самобранка. Она все умеет сама. Я сидела с ней за одним столом и ловила себя на мысли, что я любуюсь ее лицом и светящимися умными глазами», — считает женщина.

Что еще удивило Газманову, так это воспитание близнецов Пугачевой. По словам Марины, супруги сумели найти верный подход к детям и привить правильные ценности.

«Я немного боялась, что вдруг Лиза и Гарик, как всеобщие любимцы будут избалованы, но это самые воспитанные дети, с которыми мне хотелось общаться долго, но у них расписание и занятость полного дня. Чувствуется, что они очень любимы и не обделены вниманием родителей», — поделались Газманова.

Убранство в доме — еще одна деталь, поразившая звездную гостью. Газманова отметила, что дом больше напоминает музей с великолепным парком-садом, в котором каждый может чувствовать себя как дома. Значительную лепту в создание уюта вносит и глава семейства — Максим Галкин. Как отметила Марина, она испытала искреннее потрясение от таланта личностей обоих супругов. Атмосфера любви и счастья — вот что почувствовала гостья в стенах дома этой семьи.

Восторг разделили и подписчики женщины. В комментариях они поблагодарили Газманову за то, что та позволила им одним глазком взглянуть на семейную жизнь популярной четы, что для них крайне ценно.

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